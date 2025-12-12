NEWS

Österreicher bei italienischem Sprint-Sieg in Hochfilzen zurück

Simon Eder verpasst als bester Österreicher nach Problemen in der Loipe knapp die Top 30.

Österreicher bei italienischem Sprint-Sieg in Hochfilzen zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Italiener Tommaso Giacomel hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcupwochenendes in Hochfilzen den Sprint gewonnen.

Während der 25-Jährige seinen zweiten Einzelsieg feierte, wurden die Österreicher am Freitag schwer geschlagen. Simon Eder war vor vollen Tribünen und bei Schönwetter mit nur leichtem Wind ohne Fehlschuss als 31. der Beste des ÖSV-Teams.

Der 42-jährige Salzburger nimmt nach Problemen in der Loipe über eineinhalb Minuten Rückstand mit in die Verfolgung am Samstag.

Der Südtiroler Giacomel siegte vier Sekunden vor dem Franzosen Eric Perrot und sechs vor dem Deutschen Philipp Horn. Die erfolgsverwöhnten Norweger um den ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Johan-Olav Botn (4.) gingen leer aus.

"Der Rest ist zum Vergessen"

Eder, der zwischendurch einen Skistock verloren hatte, lag 1:39 Minuten hinter dem Sieger. "In der Loipe ist nichts gegangen, es war nicht ganz optimal, es ist einfach schwer gegangen. Das Schießen war sehr gut, der Rest ist eher zum Vergessen", sagt Eder.

Er sei schlichtweg chancenlos gewesen. "Es war ein gutes Rennen, aber ich habe keine Meter mitgehen können, auch in Passagen wo es normal gehen muss. Ich habe das Beste herausgeholt, trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht", sagt der Routinier.

Sehr schnell unterwegs war Fabian Müllauer, mit drei Strafrunden war er aber machtlos und landete auf Platz 39. Gerade noch für die Verfolgung qualifizierte sich David Komatz als 57. Fredrik Mühlbacher (78.) muss hingegen zuschauen.

Die 20 Biathleten mit den meisten Weltcupsiegen

#18 - Peter Angerer (Deutschland) - 10 Weltcupsiege
#18 - Arnd Peiffer (Deutschland) - 10 Weltcupsiege

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Hauser will nach Östersund-Sieg daheim glänzen

Hauser will nach Östersund-Sieg daheim glänzen

Biathlon
3
Simon Eder: "Dann ist mir um's Männer-Team nicht Angst und Bange"

Simon Eder: "Dann ist mir um's Männer-Team nicht Angst und Bange"

Biathlon
3
Russischer Biathlonverband klagt auf Olympia-Quali-Teilnahme

Russischer Biathlonverband klagt auf Olympia-Quali-Teilnahme

Olympia
1
Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Ski Alpin
Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Ski Alpin
Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Ski Alpin
1
Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon Biathlon-Weltcup David Komatz Simon Eder Fredrik Mühlbacher Eric Perrot Fabian Müllauer Hochfilzen