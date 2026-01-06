0,6 Punkte fehlen Lisa Eder auf den ersten Weltcup-Sieg

Lisa Eder verpasst um Haaresbreite ihren ersten Weltcup-Sieg.

Beim zweiten Heim-Springen in Villach muss sich die 24-jährige Salzburgerin der slowenischen Überfliegerin Nika Prevc um lediglich 0,6 Punkte geschlagen geben. Das Podest wird von der Deutschen Agnes Reisch komplettiert, ihr fehlen 7,8 Zähler auf die Siegerin.

Die nun 29-fache Weltcup-Triumphatorin hatte bereits den ersten Bewerb am Montag mit 2,7 Punkten Vorsprung vor Eder gewonnen, diesmal war es bei Schneefall und leichtem Rückenwind noch knapper.

Eder steht im laufenden Olympia-Winter zum fünften Mal am Stockerl. Nach dem ersten Durchgang fehlten Eder 1,9 Punkte auf Prevc. Im Finale holte Eder (91 m) noch auf, Prevc (89,5 m) rettete aber einen hauchdünnen Vorsprung.

"Es geht leicht von der Hand"

"Es geht momentan einfach leicht von der Hand. Dass ich mit jedem Sprung vorne mitspringen kann, hätte ich nicht gedacht", sagt Eder nach ihrem insgesamt zehnten Podestplatz im Weltcup und verspricht Prevc einen Angriff bei deren Heimweltcup kommendes Wochenende.

"Es ist natürlich cool, wenn man den Stockerlplatz hat, aber ich wollte sie schon mehr angreifen. Ich würde sagen, nächste Woche in Ljubno werden wir den Spieß umdrehen."

Top-Ergebnis für Mühlbacher, Hirner holt ersten Punkt

Julia Mühlbacher sammelt als Sechste (-20,7 Punkte) ein Top-Ergebnis, Kombinations-Spezialistin Lisa Hirner holt als 30. ihren ersten Punkt im Skisprung-Weltcup.

Im Gesamtweltcup baut Prevc ihre Führung auf die Japanerin Nozomi Maruyama, die im zweiten Bewerb mit Rang acht vorliebnehmen muss, auf exakt 100 Punkte aus. Eder verbessert sich mit der nächsten Podiumsplatzierung auf den vierten Platz.