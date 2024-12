Der Ski-Weltcup hat so richtig Fahrt aufgenommen. An diesem Wochenende wartet auf die Männer der große Speed-Klassiker auf der Saslong in Gröden.

Am Freitag (20. Dezember) geht's um 11:45 Uhr mit dem Super-G der Herren los. Einen Tag später, am Samstag, folgt zur gleichen Zeit die legendäre Abfahrt auf der Saslong-Piste.

Sieger 2023 - ÖSV mit Doppelsieg

2023 gab es für das ÖSV-Team Grund zum Jubeln - zumindest im Super-G. Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger. sorgten für einen rot-weiß-roten Doppelsieg. Siegerliste>>>

In der Abfahrt sicherte sich der Italiener Dominik Paris den Sieg, gefolgt von Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen und Bryce Bennett aus den USA. Auf einen Sieg auf der klassischen Saslong wartet das ÖSV-Team schon länger. Max Franz jubelte 2016 über einen Sieg vom Originalstart. 2023 setzte sich Vincent Kriechmayr auf verkürzter Strecke durch. Alle Sieger>>>

TAG DATUM ZEIT (MEZ) BEWERB Dienstag 17.12. 11:45 Abfahrtstraining Donnerstag 18.12. 11:45 Abfahrtstraining Donnerstag 19.12. Ruhetag Freitag 20.12. 11:45 SUPER-G LIVE Samstag 21.12. 11:45 ABFAHRT LIVE