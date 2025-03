Am heutigen Samstag steht in Sun Valley die letzte Weltcup-Abfahrt in dieser Saison auf dem Programm (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Sun Valley auf dem Programm.

Als erster Läufer geht der Norweger Adrian Smiseth Sejersted ins Rennen. Danach folgt der Schweizer Lars Roesti.

Fünf ÖSV-Athleten am Start

Der erste Österreicher ist Daniel Hemetsberger mit Startnummer 3, Stefan Babinsky kommt mit der 5.

Auf Hemetsberger und Babinsky folgen noch drei weitere Österreicher. Vincent Kriechmayr (10) und Stefan Eichberger (16) sind noch unter den ersten 20 an der Reihe. Danach kommt noch Otmar Striedinger (23).

Top-Star Marco Odermatt startet mit der 14. Der Schweizer hat in der Abfahrts-Wertung 83 Punkte Vorsprung vor Landsmann Franjo von Allmen, der mit Nummer 11 seine Mini-Chance auf die kleine Kristallkugel nutzen will.

Die Startliste im Überblick:

