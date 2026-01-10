Siegerliste Riesentorlauf in Adelboden

Jahr

Sieger

Zweiter

Dritter

2026

Odermatt (SUI)

Braathen (NOR)

Anguenot (FRA)

2025

Odermatt (SUI)

Meillard (SUI)

de Aliprandini (ITA)

2024

Odermatt (SUI)

Kilde (NOR)

Zubcic (CRO)

2023

Odermatt (SUI)

Kristoffersen (NOR)

Meillard (SUI)

2022

Odermatt (SUI)

Feller (AUT)

Pinturault (FRA)

2021

Pinturault (FRA)

Zubcic (CRO)

Meillard (SUI)

2021

Pinturault (FRA)

Zubcic (CRO)

Odermatt (SUI)

2020

Kranjec (SLO)

Zubcic (CRO)

Kristoffersen/Muffat-Jeandet

2019

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Fanara (FRA)

2018

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Pinturault (FRA)

2017

Pinturault (FRA)

Hirscher (AUT)

Schörghofer (AUT)

2015

Hirscher (AUT)

Pinturault (FRA)

Kristoffersen (NOR)

2014

Neureuther (GER)

Fanara (FRA)

Hirscher (AUT)

2013

Ligety (USA)

Dopfer (GER)

Neureuther (GER)

2012

Hirscher (AUT)

Raich (AUT)

Blardone (ITA)

2011

Svindal/Richard

-

Fanara (FRA)

2009

Raich (AUT)

Blardone (ITA)

Jansrud (NOR)

2008

Berthod (SUI)

Albrecht (SUI)

Reichelt (AUT)

2007

Raich (AUT)

Blardone (ITA)

Svindal (N)

2006

Raich (AUT)

Nyberg (SWE)

Görgl/Palander

2005

Blardone (ITA)

Miller (USA)

Palander (FIN)

2004

Palander (FIN)

Blardone (ITA)

Schilchegger/Gruber

2003

Knauß (AUT)

Von Grünigen (SUI)

Aamodt (NOR)

2002

Cuche (SUI)

Covili (FRA)

Nyberg (SWE)

2001

Maier (AUT)

Von Grünigen (SUI)

Nyberg (SWE)

1999

Maier (AUT)

Aamodt (NOR)

Raich (AUT)

1998

Maier (AUT)

Von Grünigen (SUI)

Accola (SUI)

1997

Aamodt (NOR)

Von Grünigen (SUI)

Schifferer (AUT)

1996

Von Grünigen (SUI)

Kälin (SUI)

Stiansen (NOR)

1995

Tomba (ITA)

Kosir (SLO)

Strand-Nilsen (NOR)

1992

Furuseth (NOR)

Pieren (SUI)

Giradelli (LUX)

1991

Giradelli (LUX)

Tomba (ITA)

Nierlich (AUT)

1989

Giradelli (LUX)

Furuseth (NOR)

Tomba (ITA)

1987

Zurbriggen (SUI)

Gaspoz (SUI)

Stenmark (SWE)

1987

Zurbriggen (SUI)

Giradelli (LUX)

Strolz (AUT)

1986

Pramotton (ITA)

Tonazzi (ITA)

Strolz (AUT)

1985

Enn (AUT)

Strolz (AUT)

Pramatton (ITA)

1984

Stenmark (SWE)

Strolz (AUT)

Zurbriggen (SUI)

1983

Zurbriggen (SUI)

Julen (SUI)

Lüthy (SUI)

1982

Stenmark (SWE)

P. Mahre (USA)

Julen (SUI)

1981

Stenmark (SWE)

Orlainsky (AUT)/Strel (YUG)

--

1980

Stenmark (SWE)

Lüthy (SUI)

Gaspoz (SUI)

1979

Stenmark (SWE)

Wenzel (LIE)

Lüthy (SUI)

1978

Wenzel (LIE)

Stenmark (SWE)

Gros (ITA)

1977

Hemmi (SUI)

Stenmark (SWE)

Heidegger (AUT)

1976

Thöni (ITA)

Stenmark (SWE)

Pärgätzi (SUI)

1975

Gros (ITA)

Thöni (ITA)

Mattle (SUI)

1974

Thöni (ITA)

Gros (ITA)

Hinterseer (AUT)

1973

Thöni (ITA)

Hinterseer (AUT)

Haker (NOR)

1972

Mattle (SUI)

Rösti (SUI)

Thöni (ITA)

1971

Russel (FRA)

Thöni (ITA)

Duvillard (FRA)

1970

Schranz (AUT)

Heckelmiller (BRD)

Giovanoli (SUI)

1969

Augert (FRA)

Augert (FRA)

Schranz (AUT)

1968

Killy (FRA)

Bruggmann (SUI)

Kälin (SUI)

1967

Killy (FRA)

Favre (SUI)

Mauduit (FRA)

Erfolgreichste Läufer in Adelboden

Läufer

Nation

Siege

RTL

SL

Top 3

Marcel Hirscher

AUT

9

4

5

16

Ingemar Stenmark

SWE

5

5

-

9

Marco Odermatt

SUI

5

5

-

6

Benjamin Raich

AUT

3

3

-

8

Gustav Thoeni

ITA

3

3

-

6

Alexis Pinturault

FRA

3

3

-

5

Pirmin Zurbriggen

SUI

3

3

-

4

Hermann Maier

AUT

3

3

-

3

Henrik Kristoffersen

NOR

2

-

2

9

Marc Girardelli

LUX

2

2

-

4

Marc Berthod

SUI

2

1

1

2

Jean Claude Killy

FRA

2

2

-

2

Erfolgreichste Nationen in Adelboden

Nation

Siege

RTL

SL

Top 3

Österreich

24

13

11

61

Schweiz

15

14

2

41

Frankreich

10

8

2

22

Italien

9

7

1

26

Norwegen

6

3

3

27

Schweden

5

5

-

13

Luxemburg

2

2

-

4

USA

2

1

1

6

Slowenien

2

1

1

5

Deutschland

1

1

-

11

Kroatien

1

-

1

8

Finnland

1

1

-

3

Liechtenstein

1

1

-

2

Größte/knappste Siegvorsprünge RTL Adelboden:

Vorsprung Sieger Zweiter Jahr
2,16 Sek Ingemar Stenmark (SWE) Phil Mahre (USA) 1982
1,83 Sek Michael von Grünigen (SUI) Urs Kaelin (SUI) 1996
1,82 Sek Jean Claude Killy (FRA) Willi Favre (SUI) 1967
1,70 Sek Ingemar Stenmark (SWE) Christian Orlainsky (AUT) 1981
1,70 Sek Ingemar Stenmark (SWE) Boris Strel (SLO) 1981
Vorsprung Sieger Zweiter Jahr
0,00 SekSvindal und RichardEx-aequo-Sieg2011
0,04 Sek Alexis Pinturault (FRA) Marcel Hirscher (AUT)2017
0,05 Sek Werner Mattle (SUI) Adolf Rösti (SUI) 1972
0,07 Sek Alberto Tomba (ITA) Jure Kosir (SLO) 1995
0,07 Sek Hans Enn (AUT) Hubert Strolz (AUT) 1985
0,08 Sek Marcel Hirscher (AUT)Benjamin Raich (AUT)2012
0,09 Sek Hans Knauß (AUT) Michael von Grünigen (SUI) 2003
0,10 Sek Felix Neureuther (GER) Thomas Fanara (FRA) 2014

Mehr zum Thema

Odermatt stellt Stenmark-Rekord in Adelboden ein

Odermatt stellt Stenmark-Rekord in Adelboden ein

Ski Alpin
Ski LIVE: Was gelingt den ÖSV-Athleten am Chuenisbärgli noch?

Ski LIVE: Was gelingt den ÖSV-Athleten am Chuenisbärgli noch?

Ski Alpin
2
Adelboden legendär: Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Adelboden legendär: Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Ski Alpin
Brennsteiner gegen Odermatt auch in Adelboden das große Duell

Brennsteiner gegen Odermatt auch in Adelboden das große Duell

Ski Alpin
Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden

Startliste für den Riesentorlauf der Männer in Adelboden

Ski Alpin
Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski-Weltcup: Das Programm für Zauchensee und Adelboden

Ski Alpin
Adelboden legendär: Das Comeback von Hermann Maier 2003

Adelboden legendär: Das Comeback von Hermann Maier 2003

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Adelboden Alpiner Ski-Weltcup Chuenisbärgli Marcel Hirscher Marco Odermatt Ski-Weltcup Herren