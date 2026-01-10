Siegerliste Riesentorlauf in Adelboden
Jahr
Sieger
Zweiter
Dritter
2026
Odermatt (SUI)
Braathen (NOR)
Anguenot (FRA)
2025
Odermatt (SUI)
Meillard (SUI)
de Aliprandini (ITA)
2024
Odermatt (SUI)
Kilde (NOR)
Zubcic (CRO)
2023
Odermatt (SUI)
Kristoffersen (NOR)
Meillard (SUI)
2022
Odermatt (SUI)
Feller (AUT)
Pinturault (FRA)
2021
Pinturault (FRA)
Zubcic (CRO)
Meillard (SUI)
2021
Pinturault (FRA)
Zubcic (CRO)
Odermatt (SUI)
2020
Kranjec (SLO)
Zubcic (CRO)
Kristoffersen/Muffat-Jeandet
2019
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Fanara (FRA)
2018
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Pinturault (FRA)
2017
Pinturault (FRA)
Hirscher (AUT)
Schörghofer (AUT)
2015
Hirscher (AUT)
Pinturault (FRA)
Kristoffersen (NOR)
2014
Neureuther (GER)
Fanara (FRA)
Hirscher (AUT)
2013
Ligety (USA)
Dopfer (GER)
Neureuther (GER)
2012
Hirscher (AUT)
Raich (AUT)
Blardone (ITA)
2011
Svindal/Richard
-
Fanara (FRA)
2009
Raich (AUT)
Blardone (ITA)
Jansrud (NOR)
2008
Berthod (SUI)
Albrecht (SUI)
Reichelt (AUT)
2007
Raich (AUT)
Blardone (ITA)
Svindal (N)
2006
Raich (AUT)
Nyberg (SWE)
Görgl/Palander
2005
Blardone (ITA)
Miller (USA)
Palander (FIN)
2004
Palander (FIN)
Blardone (ITA)
Schilchegger/Gruber
2003
Knauß (AUT)
Von Grünigen (SUI)
Aamodt (NOR)
2002
Cuche (SUI)
Covili (FRA)
Nyberg (SWE)
2001
Maier (AUT)
Von Grünigen (SUI)
Nyberg (SWE)
1999
Maier (AUT)
Aamodt (NOR)
Raich (AUT)
1998
Maier (AUT)
Von Grünigen (SUI)
Accola (SUI)
1997
Aamodt (NOR)
Von Grünigen (SUI)
Schifferer (AUT)
1996
Von Grünigen (SUI)
Kälin (SUI)
Stiansen (NOR)
1995
Tomba (ITA)
Kosir (SLO)
Strand-Nilsen (NOR)
1992
Furuseth (NOR)
Pieren (SUI)
Giradelli (LUX)
1991
Giradelli (LUX)
Tomba (ITA)
Nierlich (AUT)
1989
Giradelli (LUX)
Furuseth (NOR)
Tomba (ITA)
1987
Zurbriggen (SUI)
Gaspoz (SUI)
Stenmark (SWE)
1987
Zurbriggen (SUI)
Giradelli (LUX)
Strolz (AUT)
1986
Pramotton (ITA)
Tonazzi (ITA)
Strolz (AUT)
1985
Enn (AUT)
Strolz (AUT)
Pramatton (ITA)
1984
Stenmark (SWE)
Strolz (AUT)
Zurbriggen (SUI)
1983
Zurbriggen (SUI)
Julen (SUI)
Lüthy (SUI)
1982
Stenmark (SWE)
P. Mahre (USA)
Julen (SUI)
1981
Stenmark (SWE)
Orlainsky (AUT)/Strel (YUG)
--
1980
Stenmark (SWE)
Lüthy (SUI)
Gaspoz (SUI)
1979
Stenmark (SWE)
Wenzel (LIE)
Lüthy (SUI)
1978
Wenzel (LIE)
Stenmark (SWE)
Gros (ITA)
1977
Hemmi (SUI)
Stenmark (SWE)
Heidegger (AUT)
1976
Thöni (ITA)
Stenmark (SWE)
Pärgätzi (SUI)
1975
Gros (ITA)
Thöni (ITA)
Mattle (SUI)
1974
Thöni (ITA)
Gros (ITA)
Hinterseer (AUT)
1973
Thöni (ITA)
Hinterseer (AUT)
Haker (NOR)
1972
Mattle (SUI)
Rösti (SUI)
Thöni (ITA)
1971
Russel (FRA)
Thöni (ITA)
Duvillard (FRA)
1970
Schranz (AUT)
Heckelmiller (BRD)
Giovanoli (SUI)
1969
Augert (FRA)
Augert (FRA)
Schranz (AUT)
1968
Killy (FRA)
Bruggmann (SUI)
Kälin (SUI)
1967
Killy (FRA)
Favre (SUI)
Mauduit (FRA)
Erfolgreichste Läufer in Adelboden
Läufer
Nation
Siege
RTL
SL
Top 3
Marcel Hirscher
AUT
9
4
5
16
Ingemar Stenmark
SWE
5
5
-
9
Marco Odermatt
SUI
5
5
-
6
Benjamin Raich
AUT
3
3
-
8
Gustav Thoeni
ITA
3
3
-
6
Alexis Pinturault
FRA
3
3
-
5
Pirmin Zurbriggen
SUI
3
3
-
4
Hermann Maier
AUT
3
3
-
3
Henrik Kristoffersen
NOR
2
-
2
9
Marc Girardelli
LUX
2
2
-
4
Marc Berthod
SUI
2
1
1
2
Jean Claude Killy
FRA
2
2
-
2
Erfolgreichste Nationen in Adelboden
Nation
Siege
RTL
SL
Top 3
Österreich
24
13
11
61
Schweiz
15
14
2
41
Frankreich
10
8
2
22
Italien
9
7
1
26
Norwegen
6
3
3
27
Schweden
5
5
-
13
Luxemburg
2
2
-
4
USA
2
1
1
6
Slowenien
2
1
1
5
Deutschland
1
1
-
11
Kroatien
1
-
1
8
Finnland
1
1
-
3
Liechtenstein
1
1
-
2
Größte/knappste Siegvorsprünge RTL Adelboden:
|Vorsprung
|Sieger
|Zweiter
|Jahr
|2,16 Sek
|Ingemar Stenmark (SWE)
|Phil Mahre (USA)
|1982
|1,83 Sek
|Michael von Grünigen (SUI)
|Urs Kaelin (SUI)
|1996
|1,82 Sek
|Jean Claude Killy (FRA)
|Willi Favre (SUI)
|1967
|1,70 Sek
|Ingemar Stenmark (SWE)
|Christian Orlainsky (AUT)
|1981
|1,70 Sek
|Ingemar Stenmark (SWE)
|Boris Strel (SLO)
|1981
|Vorsprung
|Sieger
|Zweiter
|Jahr
|0,00 Sek
|Svindal und Richard
|Ex-aequo-Sieg
|2011
|0,04 Sek
|Alexis Pinturault (FRA)
|Marcel Hirscher (AUT)
|2017
|0,05 Sek
|Werner Mattle (SUI)
|Adolf Rösti (SUI)
|1972
|0,07 Sek
|Alberto Tomba (ITA)
|Jure Kosir (SLO)
|1995
|0,07 Sek
|Hans Enn (AUT)
|Hubert Strolz (AUT)
|1985
|0,08 Sek
|Marcel Hirscher (AUT)
|Benjamin Raich (AUT)
|2012
|0,09 Sek
|Hans Knauß (AUT)
|Michael von Grünigen (SUI)
|2003
|0,10 Sek
|Felix Neureuther (GER)
|Thomas Fanara (FRA)
|2014