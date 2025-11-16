NEWS

Ski LIVE - Der aktuelle Stand beim Männer-Slalom in Levi

Verfolge den Männer-Slalom in Levi LIVE: Start um 10 Uhr, Finale ab 13 Uhr. Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Highlights im Ticker.

Ski LIVE - Der aktuelle Stand beim Männer-Slalom in Levi Foto: © GEPA
Heute steigt der erste Slalom der Männer in der Ski-Weltcup-Saison 2025/26. Start ist um 10 Uhr - LIVE-Ticker>>>

Noel als Titelverteidiger

Im Vorjahr startete Clement Noel mit einem Sieg in Levi erfolgreich in den Slalom-Winter. Österreichs Herren hatten mit der Spitze nichts zu tun. Rang 15 durch Adrian Pertl war das beste Ergebnis.

Für den ÖSV liegt der letzte Sieg schon länger zurück: Marcel Hirscher gewann hier zuletzt 2018. Insgesamt feierte Österreich in Levi 5 Siege: drei durch Hirscher, einer durch Reinfried Herbst und einer durch Benjamin Raich. Siegerliste in Levi>>>

Im aktuellen Teilnehmerfeld ist Henrik Kristoffersen der erfolgreichste Aktive: zwei Siege und vier Podestplätze in Levi sprechen für seine Slalom-Stärke.

Startzeiten für den Slalom in Levi:

  • 1. Durchgang: 10:00 Uhr

  • Finale: ab 13:00 Uhr

Das aktuelle Ergebnis des Slaloms:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Henrik Kristoffersen Manuel Feller Fabio Gstrein Marco Schwarz Levi