Der alpine Ski-Weltcup der Männer ist zurück in Europa: Den Beginn macht am Samstag ein Riesentorlauf in Val d'Isere (1. Durchgang ab 9:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Mit dabei ist auch wieder Manuel Feller, der Beaver Creek zuletzt ausgelassen hat. Er wirft sich mit Startnummer 14 als erster Österreicher in den Hang. Es folgen Stefan Brennsteiner (17), Raphael Haaser (19), Patrick Feurstein (24), Lukas Feurstein (29), Noel Zwischenbrugger (43), Joshua Sturm (53) und Fabio Gstrein (59).

Eröffnet wird das Rennen von Thomas Tumler (SUI/1), Atle Lie McGrath (NOR/2), Filip Zubcic (CRO/3), Henrik Kristoffersen (NOR/4) und Loic Meillard (SUI/5). Marco Odermatt folgt als Sechster. Neo-Brasilianer Lucas Braathen hat Startnummer 19.

Die Startliste für den Männer-RTL in Val d'Isere: