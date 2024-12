Feller und Schwarz sind zurück: Comeback-Zeit in Val d'Isère

Der alpine Ski-Weltcup der Männer kehrt auf europäischen Boden zurück. In Val d'Isère wollen am Samstag im Riesentorlauf Manuel Feller, Stefan Brennsteiner und Co. erstmals in dieser Saison dick anschreiben.

Feller kehrt dabei in den Weltcup zurück, nachdem er zuletzt Beaver Creek ausgelassen hat. Marco Odermatt will indes nach drei RTL-Ausfällen in Serie wieder siegen. Am Sonntag vollzieht im Slalom Marco Schwarz, der fast ein Jahr pausiert hat, sein Comeback.

Das erste Saisonrennen in Sölden hatte Schwarz nach einem Bandscheibenvorfall samt Operation verpasst. Kurz davor wäre er bereit und von seiner schweren Knieverletzung Ende Dezember 2023 in Bormio bereits erholt gewesen. Nun greift er wieder an – allerdings zunächst nur im Slalom. "Ich fühle mich fit und bereit für Val d'Isère", sagte der Kärntner, der darauf hofft, sich noch für die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm in Form zu bringen.

Kein guter Saisonstart für ÖSV-Techniker und Odermatt

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Im Sölden-Riesentorlauf war Raphael Haaser als Siebenter unmittelbar vor Patrick Feurstein bester Österreicher. Feller und Brennsteiner waren im ersten Durchgang nach ansprechenden Teilzeiten ausgeschieden.

In Beaver Creek kam mit Brennsteiner, der Zehnter wurde, nur ein ÖSV-Athlet in die Top Ten. Feller hatte die Reise in die Rocky Mountains wegen Hüftschmerzen gar nicht erst angetreten. Nach drei Ausfällen geht es für ihn in Val d'Isère um die ersten Saisonpunkte.

Beim Sieg des Schweizers Thomas Tumler in Beaver Creek fuhr Lucas Pinheiro Braathen als Zweiter seinen ersten Podestplatz nach der Rückkehr in den Weltcup als Brasilianer ein. Zu dem überraschenden Resultat kam es auch deswegen, weil Riesentorlauf-Großmeister Odermatt wie schon in Sölden ausschied. Drei Ausfälle im Riesentorlauf in Serie sind von ihm in seiner Weltcup-Laufbahn sonst nicht dokumentiert.

Noel kennt Val d'Isère genau

Im Slalom hat es bisher in Levi und Gurgl zwei Rennen gegeben. Der Sieger hieß da wie dort Clement Noel – der Olympiasieger aus Frankreich präsentierte sich bisher in bestechender Form.

In Val d'Isère genießt der 27-Jährige zudem Heimvorteil, war er doch bereits mit 16 in den stillen Ort im Savoyen übersiedelt, wo er zunächst bei einer Gastfamilie wohnte. Sein Verein ist der CS Val d'Isère.

Adrian Pertl (15.) und Fabio Gstrein (9.) waren in Levi beziehungsweise Gurgl die ÖSV-Besten. Start für den dritten Slalom der Saison ist am Sonntag um 10:00 Uhr (LIVE-Ticker >>>), der Riesentorlauf beginnt tags zuvor um 9:30 Uhr (LIVE-Ticker >>>). Mit dem zweiten Durchgang wird jeweils um 13:00 Uhr gestartet.

