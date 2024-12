presented by

Am Samstag steht wieder ein Klassiker an: Die Ski-Männer werfen sich über die Saslong in Gröden. Start der Abfahrt ist um 11:45 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Als erster Läufer geht Miha Hrobat aus dem Starthaus, der Slowene überraschte in Beaver Creek mit dem dritten Platz. Die Top-Gruppe wird von James Crawford eröffnet, auf den Kanadier folgt Justin Murisier mit Startnummer 7. Der Schweizer gewann die Abfahrt auf der "Birds of Prey".

Dominik Paris - der Lokalmatador holte 2023 in der zweiten Abfahrt den Sieg - trägt die 9 auf der Brust, nach ihm folgt mit Vincent Kriechmayr das heißeste ÖSV-Eisen auf einen Spitzenplatz. Bryce Bennett, der Sieger der ersten Abfahrt 2023, hat Nummer 11.

Sarrazin folgt auf Odermatt

Nach Ryan Cochran-Siegle (12) und Cameron Alexander (13) beschließen Marco Odermatt (14) sowie Cyprien Sarrazin (15) die Top-Gruppe. Spannend bleibt es trotzdem, mit Nummer 17 geht Super-G-Sieger Mattia Casse ins Rennen.

Aus rot-weiß-roter Sicht starten neben Kriechmayr auch Stefan Babinsky (19) und Otmar Striedinger (23) unter den Top 30 in die Abfahrt.

Die Nummern der weiteren Österreicher: 35 Felix Hacker, 36 Manuel Traninger, 38 Daniel Hemetsberger, 41 Vincent Wieser, 49 Stefan Rieser, 56 Stefan Eichberger, 60 Andreas Ploier

Die Startliste für die Abfahrt in Gröden:

