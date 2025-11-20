Ohne Rossi: Minnesota bezwingt Hurricanes in Shootout-Krimi

Knapper Sieg für Minnesota Wild in der NHL!

Das Team des verletzten ÖEHV-Legionärs Marco Rossi feiert gegen die Carolina Hurricanes einen 4:3-Heimsieg nach Penalty-Shootout und setzt sich damit zum dritten Mal in Serie durch.

Dabei starten die Gastgeber durch Faber perfekt in die Partie und stellen in Minute zwei bereits auf 1:0, sowie durch Boldy wenig später auf 2:0 (12.).

Ausgleich in letzter Minute

Doch die Hurricanes kommen in einem lange torlosen Mittelabschnitt im zurück und verkürzen durch Blake auf 2:1 (35.), was Minnesota jedoch durch Zuccarello mit dem 3:1 zu Beginn des Schlussdrittels perfekt beantworten kann (41.).

Dennoch reicht es nicht für einen Sieg nach 60 Minuten, denn Aho (47.) und Blake (60.) bescheren den Gästen den vielumjubelten Ausgleich in letzter Minute.

So schaukelt sich die Angelegenheit in ein entscheidendes Penalty-Shootout hoch, in dem Boldy die Nerven behält und den dritten Versuch der Gastgeber verwertet, während aufseiten der Hurricanes alle Schützen scheitern.

Dritter Sieg in Serie für Minnesota

So sichert sich Minnesota mit dem Extrapunkt den dritten Sieg in Serie und liegt in der Western Conference nun auf Rang acht, die Hurricanes sind in der Eastern Conference weiter Tabellenführer.

In den weiteren Partien des Abends fallen ebenfalls einige Tore:

So bezwingen die Washington Capitals die Edmonton Oilers 7:4, die Calgary Flames holen bei den Buffalo Sabres einen 6:2-Auswärtssieg und die Anaheim Ducks setzen sich mit 4:3 gegen die Boston Bruins durch.