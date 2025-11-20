Minnesota Wild Minnesota Wild MIN Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR
Nach Shootout
4:3
2:0 , 0:1 , 1:2 , 0:0
  • Brock Faber
  • Matt Boldy
  • Mats Zuccarello
  • - -
  • Jackson Blake
  • Sebastian Aho
  • Jackson Blake
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Ohne Rossi: Minnesota bezwingt Hurricanes in Shootout-Krimi

Ohne den verletzten ÖEHV-Legionär schnappt sich Minnesota Wild gegen die Carolina Hurricanes den dritten Sieg in Folge.

Ohne Rossi: Minnesota bezwingt Hurricanes in Shootout-Krimi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Knapper Sieg für Minnesota Wild in der NHL!

Das Team des verletzten ÖEHV-Legionärs Marco Rossi feiert gegen die Carolina Hurricanes einen 4:3-Heimsieg nach Penalty-Shootout und setzt sich damit zum dritten Mal in Serie durch.

Dabei starten die Gastgeber durch Faber perfekt in die Partie und stellen in Minute zwei bereits auf 1:0, sowie durch Boldy wenig später auf 2:0 (12.).

Ausgleich in letzter Minute

Doch die Hurricanes kommen in einem lange torlosen Mittelabschnitt im zurück und verkürzen durch Blake auf 2:1 (35.), was Minnesota jedoch durch Zuccarello mit dem 3:1 zu Beginn des Schlussdrittels perfekt beantworten kann (41.).

Dennoch reicht es nicht für einen Sieg nach 60 Minuten, denn Aho (47.) und Blake (60.) bescheren den Gästen den vielumjubelten Ausgleich in letzter Minute.

So schaukelt sich die Angelegenheit in ein entscheidendes Penalty-Shootout hoch, in dem Boldy die Nerven behält und den dritten Versuch der Gastgeber verwertet, während aufseiten der Hurricanes alle Schützen scheitern.

Dritter Sieg in Serie für Minnesota

So sichert sich Minnesota mit dem Extrapunkt den dritten Sieg in Serie und liegt in der Western Conference nun auf Rang acht, die Hurricanes sind in der Eastern Conference weiter Tabellenführer.

In den weiteren Partien des Abends fallen ebenfalls einige Tore:

So bezwingen die Washington Capitals die Edmonton Oilers 7:4, die Calgary Flames holen bei den Buffalo Sabres einen 6:2-Auswärtssieg und die Anaheim Ducks setzen sich mit 4:3 gegen die Boston Bruins durch.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

Detroit übernimmt mit Kasper Spitze in Atlantic Division

NHL
12
CHL: Salzburg scheitert trotz Sieg an Ingolstadt

CHL: Salzburg scheitert trotz Sieg an Ingolstadt

Champions Hockey League
1
CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt

CHL LIVE: Red Bull Salzburg - ERC Ingolstadt

Champions Hockey League
Vorzeitiges Saisonende! Richter muss unters Messer

Vorzeitiges Saisonende! Richter muss unters Messer

ICE Hockey League
Längere Pause: Schweiz-Legionär Baumgartner im Training verletzt

Längere Pause: Schweiz-Legionär Baumgartner im Training verletzt

Eishockey
Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Mega! Bilder vom neuen Headquarter der Hirscher-Skimarke

Ski Alpin
12
ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

ÖSV-Alpinchef Mitter will in Gurgl Schritte nach vorne sehen

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Minnesota Wild Carolina Hurricanes Marco Rossi