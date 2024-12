presented by

ÖSV-Ass Lisa Grill bleibt vom Verletzungspech verfolgt!

Die mittlerweile 24-jährige Salzburgerin zog sich am Freitag beim Training in St. Michael im Lungau einen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein zu.

Laut Verbandsangaben bedeutet das eine Pause von sechs bis acht Monaten. Die dreifache Junioren-WM-Medaillengewinnerin von 2020 hatte sich Anfang 2024 Bänder- und Kapselverletzungen im rechten Knie sowie eine Knochenprellung zugezogen.

Im Februar 2021 erlitt sie einen Schien- und Wadenbeinbruch im rechten Bein, der sie fast 1000 Tage bis zum Renncomeback außer Gefecht gesetzt hatte. Grill wurde am Freitag in AUVA in Graz operiert. Seit ihrem Weltcupdebüt Anfang 2020 waren ihr nur sieben Renneinsätze vergönnt.

