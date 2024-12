ÖSV-Hoffnung erhält Weltcup-Chance am Semmering

presented by

Am Samstag steht am Semmering der Weltcup-Riesentorlauf der Frauen an (1. Durchgang ab 10 Uhr im LIVE-Ticker).

Mit von der Partie ist auch die Salzburgerin Viktoria Bürgler. Die 20-Jährige wurde von ÖSV-Cheftrainer Roland Assinger für den Riesentorlauf am Zauberberg nominiert.

Bürgler gewann Anfang Dezember in Zinal einen Europacup-Riesentorlauf, und ist nicht erst seit jeher eine der größten ÖSV-Hoffnungen in der österreichischen Problemdisziplin - immerhin liegt der letzte rot-weiß-rote Sieg in einem Weltcup-Riesentorlauf der Frauen über acht Jahre zurück (Eva Maria Brem, Jasna 2016).

Es wird Bürglers zweiter Weltcup-Start, nachdem sie im Riesentorlauf in Are vergangene Saison bereits ein Mal die Quali für den zweiten Durchgang verpasst hatte.

Weltcup-Punkte sind das Ziel

"Das ist sicher ein Highlight meiner Karriere bisher und auch ein großes Ziel, das ich mir für diesen Winter vorgenommen habe", wird Bürgler vor ihrem ersten Weltcup-Heimrennen von den "Salzburger Nachrichten" zitiert.

"Ich will einfach mein bestes Skifahren zeigen, volles Risiko gehen." Die ersten Weltcup-Punkte seien das Ziel. "Wenn die Piste passt, ist sicher etwas möglich."

Im Vergleich zu den ÖSV-Topläuferinnen, wie Julia Scheib, fehle im Training schon noch etwas an Zeit. Doch es werde immer besser. "Es fehlt schon noch etwas, aber ich bin nicht ganz weit weg."

