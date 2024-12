Für das Comeback von Lindsey Vonn im Ski-Weltcup ist alles perfekt!

Die 40-jährige Speed-Queen absolvierte vergangene Woche in Copper Mountain vier FIS-Rennen, womit sie die Bedingungen für eine Rückkehr in den Weltcup erfüllt.

"Ich habe mich offiziell für den Weltcup qualifiziert!!! Die Rennen an diesem Wochenende haben so viel Spaß gemacht und waren eine tolle Trainingsmöglichkeit. Ich habe noch einiges zu tun, aber das ist ein großer Schritt in meiner Entwicklung", schrieb Vonn in den sozialen Medien.

Comeback in St. Moritz?

Nach fast sechs Jahren Rennpause zeigte die US-Amerikanerin in Copper Mountain groß auf. In der Abfahrt belegte sie die Ränge 24 und 27, auch im Super-G sprang ein 24. Platz heraus. Dazu gab es einen beeindruckenden Lauf unter die Top-20, als sie sogar Platz 19 erreichte.

Im Jahr 2019 beendete Vonn ihre Karriere wegen anhaltender Kniebeschwerden. Nachdem sie ein künstliches Kniegelenk implantiert bekommen hatte, arbeitete sie hart an ihrer Rückkehr.

Wann die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin ihr Comeback geben wird, ist noch unklar. Spekuliert wird, dass sie bei den Rennen in St. Moritz am 21. und 22. Dezember zurückkehren könnte.

