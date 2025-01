presented by

Schlechte Nachrichten für Kanadas Slalom-Ass Laurence St-Germain!

Wie am Dienstag bekanntwurde, zog sich die 30-Jährige eine Rückenverletzung im Training zu und muss, nach den bereits verpassten Bewerben in Kranjska Gora, nun wohl eine Zeit lang zuschauen.

"Leider habe ich mir letzte Woche kurz vor dem Rennen am Semmering den Rücken verletzt. Es wird besser, aber ich brauche noch etwas Zeit, um vollständig zu genesen und wieder rennbereit zu sein", erklärt St-Germain in ihrem Posting.

Ein Start beim anstehenden Slalom in Flachau am 14. Jänner (LIVE-Ticker >>>) stehe derzeit noch in den Sternen.

Für die Kanadierin, die bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Meribel ihre Sternstunde durch den sensationellen WM-Titel im Slalom erfuhr, stellt dies einen herben Rückschlag dar.

