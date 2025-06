Fünf Gesamtweltcups, elf kleine Kristallkugeln, zweimal Olympia-Gold und acht Weltmeistertitel - dass Mikaela Shiffrin im Alter von 30 Jahren eine durchaus beachtliche Vita vorzuweisen hat, ist allseits bekannt.

Dass die US-Amerikanerin allerdings auch abseits der Piste eine Überfliegerin ist, verriet sie nun in einem besonderen Instagram-Posting.

Ab kommendem Winter darf das US-Skiteam nämlich auf die Dienste einer neuen "Doktorin" setzen!

Wie Shiffrin am Sonntag verriet, wurde ihr vom Dartmouth College, einer der Ivy League angehörenden Elite-Uni in New Hampshire, ein Ehrendoktortitel verliehen.

Spezielle familiäre Verbindung

Damit tritt sie in familiäre Fußstapfen - auch Vater Jeff war Doktor. "Wer hätte jemals gedacht, dass wir zwei Dr. Shiffrins in der Familie haben würden? (Einer ging über 12 Jahre zur Schule, die andere fährt einen Berg hinunter)", schrieb das Ski-Ass mit einem Augenzwinkern.

An Jeff Shiffrin, der im Jahr 2020 nach einem Unfall gestorben war, richtete sie unter ihrem Post eine emotionale Nachricht - "Ich habe mich dir in den letzten 24 Stunden zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein bisschen näher gefühlt - und dafür bin ich sehr dankbar. Alles Gute zum Vatertag. Ich vermisse dich, immer."

