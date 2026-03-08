Kranjska Gora - Siegerliste Slalom

Jahr

Erster

Zweiter

Dritter

2026

McGrath (NOR)

Kristoffersen (NOR)

Braathen (BRA)

2025

Kristoffersen (NOR)

Haugan (NOR)

Feller (AUT)

2021

Noel (FRA)

Muffat-Jeandet (FRA)

Zenhäusern (SUI)

2019

Zenhäusern (SUI)

Kristoffersen (NOR)

Hirscher (AUT)

2018

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Zenhäusern (SUI)

2017

Matt (AUT)

Gross (ITA)

Neureuther (GER)

2016

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Gross (ITA)

2015

Kristoffersen (NOR)

Razzoli (ITA)

Hargin (SWE)

2014

Neureuther (GER)

Dopfer (GER)

Kristoffersen (NOR)

2013

Kostelic (CRO)

Hirscher (AUT)

Matt (AUT)

2012

Myhrer (SWE)

Deville (ITA)

Pinturault (FRA)

2011

Matt (AUT)

Kasper (USA)/Baeck (SWE)

--

2010

Herbst (AUT)

Hirscher (ITA)

Lizeroux (FRA)

2009

Lizeroux (FRA)

Razzoli (ITA)

Neureuther (GER)

2008

Mölgg (ITA)

Kostelic (CRO)

Hirscher (AUT)

2007

Matt (AUT)

Raich (AUT)

Mölgg (ITA)

2005

Rocca (ITA)

Grandi (CAN)

Ligety (USA)

2005

Rocca (AUT)

Myhrer (SWE)

Raich (AUT)

2004

Karlsen (NOR)

Stiansen (NOR)

Matt (AUT)

2003

Kostelic (CRO)

Schönfelder (AUT)

Vidal (FRA)

2001

Vidal (FRA)

Matt (AUT)

Kostelic (CRO)

1999

Plaschy (SUI)

Raich (AUT)

Stangassinger (AUT)

1998

Sykora (AUT)

Bourgeat (FRA)

Stangassinger (AUT)

1997

Sykora (AUT)

Amiez (FRA)

Stangassinger (AUT)

1995

Tomba (ITA)

Kosir (SLO)

Amiez (FRA)

1994

Jagge (NOR)

Furuseth (NOR)

Fogdoe (SWE)

1992

Fogdoe (SWE)

Tomba (ITA)

Roth (GER)

1992

Tomba (ITA)

Bittner (GER)

Jagge (NOR)

1990

Furuseth (NOR)

Fogdoe (SWE)

Stangassinger (AUT)

1990

Bittner (GER)

Gstrein (AUT)

Accola (SUI)

1988

Girardelli (LUX)

Bittner (GER)

Tomba (ITA)

1987

Tomba (ITA)

Pramotton (ITA)

Mader (AUT)

1986

Krizaj (SLO)

Petrovic (SLO)

Stenmark (SWE)

1985

Petrovic (SLO)

Nilsson (SWE)

Stangassinger (AUT)

1985

Girardelli (LUX)

Stenmark (SWE)

Nilsson (SWE)

1983

Wenzel (LIE)

Popangelov (BUL)

Frommelt (LIE)

1983

Gruber (AUT)

Strand (SWE)

Canac (FRA)

1982

Krizaj (SLO)

Stenmark (SWE)

Gruber (AUT)

1979

Krizaj (SLO)

Gross (ITA)

Nöckler (ITA)

1978

Stenmark (SWE)

Frommelt (LIE)

David (ITA)

1977

Steiner (AUT)

Bernardi (ITA)

Brunner (AUT)

1975

Ochoa (SPA)

Kniewasser (AUT)

Plank (ITA)

1973

Perrot (FRA)

Thöni (ITA)

Matt (AUT)

1970

Frei (SUI)

Bjoerge (NOR)

Giovanoli (SUI)

1969

Brugmann (SUI)

Penz (FRA)

Huber (AUT)

Erfolgreichste Läufer in Kranjska Gora:

Läufer

Nation

Siege

RTL

SL

Top3

Henrik Kristoffersen

NOR

6

4

1

16

Marcel Hirscher

AUT

6

4

2

15

Ted Ligety

USA

6

6

-

9

Alberto Tomba

ITA

5

2

3

8

Benjamin Raich

AUT

4

4

-

10

Marco Odermatt

SUI

3

3

0

7

Marc Girardelli

LUX

3

1

2

6

Joel Gaspoz

SUI

3

3

-

3

Alexis Pintrault

FRA

2

2

-

8

Ingemar Stenmark

SWE

2

1

1

6

Fredrik Nyberg

SWE

2

2

-

4

Christian Mayer

AUT

2

2

-

4

Ivica Kostelic

CRO

2

-

2

4

Bojan Krizaj

SLO

2

-

2

3

Bode Miller

USA

2

2

-

3

Giorgio Rocca

ITA

2

-

2

2

Thomas Sykora

AUT

2

-

2

2

Erfolgreichste Nationen:

Nation

Siege

RTL

SL

Top3

Österreich

21

12

9

69

Schweiz

13

9

3

30

Italien

10

4

6

32

Norwegen

9

4

5

28

USA

9

9

-

14

Schweden

7

3

4

21

Frankreich

5

1

4

23

Slowenien

4

-

4

9

Luxemburg

3

1

2

6

Deutschland

2

-

2

10

Kroatien

2

-

2

4

Brasilien

1

1

-

2

Liechtenstein

1

-

1

5

Mehr zum Thema

Matt rauscht 6 Hundertstel am Sieg vorbei - und verpasst Podest

Matt rauscht 6 Hundertstel am Sieg vorbei - und verpasst Podest

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora

Ski LIVE: Startliste für den Männer-Slalom in Kranjska Gora

Ski Alpin
Raschner über Saison: "War schnell, aber wenig im Ziel"

Raschner über Saison: "War schnell, aber wenig im Ziel"

Ski Alpin
Matt nach Slalom-Krimi: "Habe mich schon einmal mehr gefreut"

Matt nach Slalom-Krimi: "Habe mich schon einmal mehr gefreut"

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Ski Alpin
Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski Alpin
Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
3

Kommentare

Alpiner Ski-Weltcup Ski Alpin Ski-Weltcup Herren Henrik Kristoffersen