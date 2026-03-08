Kranjska Gora - Siegerliste Slalom
Jahr
Erster
Zweiter
Dritter
2026
McGrath (NOR)
Kristoffersen (NOR)
Braathen (BRA)
2025
Kristoffersen (NOR)
Haugan (NOR)
Feller (AUT)
2021
Noel (FRA)
Muffat-Jeandet (FRA)
Zenhäusern (SUI)
2019
Zenhäusern (SUI)
Kristoffersen (NOR)
Hirscher (AUT)
2018
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Zenhäusern (SUI)
2017
Matt (AUT)
Gross (ITA)
Neureuther (GER)
2016
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Gross (ITA)
2015
Kristoffersen (NOR)
Razzoli (ITA)
Hargin (SWE)
2014
Neureuther (GER)
Dopfer (GER)
Kristoffersen (NOR)
2013
Kostelic (CRO)
Hirscher (AUT)
Matt (AUT)
2012
Myhrer (SWE)
Deville (ITA)
Pinturault (FRA)
2011
Matt (AUT)
Kasper (USA)/Baeck (SWE)
--
2010
Herbst (AUT)
Hirscher (ITA)
Lizeroux (FRA)
2009
Lizeroux (FRA)
Razzoli (ITA)
Neureuther (GER)
2008
Mölgg (ITA)
Kostelic (CRO)
Hirscher (AUT)
2007
Matt (AUT)
Raich (AUT)
Mölgg (ITA)
2005
Rocca (ITA)
Grandi (CAN)
Ligety (USA)
2005
Rocca (AUT)
Myhrer (SWE)
Raich (AUT)
2004
Karlsen (NOR)
Stiansen (NOR)
Matt (AUT)
2003
Kostelic (CRO)
Schönfelder (AUT)
Vidal (FRA)
2001
Vidal (FRA)
Matt (AUT)
Kostelic (CRO)
1999
Plaschy (SUI)
Raich (AUT)
Stangassinger (AUT)
1998
Sykora (AUT)
Bourgeat (FRA)
Stangassinger (AUT)
1997
Sykora (AUT)
Amiez (FRA)
Stangassinger (AUT)
1995
Tomba (ITA)
Kosir (SLO)
Amiez (FRA)
1994
Jagge (NOR)
Furuseth (NOR)
Fogdoe (SWE)
1992
Fogdoe (SWE)
Tomba (ITA)
Roth (GER)
1992
Tomba (ITA)
Bittner (GER)
Jagge (NOR)
1990
Furuseth (NOR)
Fogdoe (SWE)
Stangassinger (AUT)
1990
Bittner (GER)
Gstrein (AUT)
Accola (SUI)
1988
Girardelli (LUX)
Bittner (GER)
Tomba (ITA)
1987
Tomba (ITA)
Pramotton (ITA)
Mader (AUT)
1986
Krizaj (SLO)
Petrovic (SLO)
Stenmark (SWE)
1985
Petrovic (SLO)
Nilsson (SWE)
Stangassinger (AUT)
1985
Girardelli (LUX)
Stenmark (SWE)
Nilsson (SWE)
1983
Wenzel (LIE)
Popangelov (BUL)
Frommelt (LIE)
1983
Gruber (AUT)
Strand (SWE)
Canac (FRA)
1982
Krizaj (SLO)
Stenmark (SWE)
Gruber (AUT)
1979
Krizaj (SLO)
Gross (ITA)
Nöckler (ITA)
1978
Stenmark (SWE)
Frommelt (LIE)
David (ITA)
1977
Steiner (AUT)
Bernardi (ITA)
Brunner (AUT)
1975
Ochoa (SPA)
Kniewasser (AUT)
Plank (ITA)
1973
Perrot (FRA)
Thöni (ITA)
Matt (AUT)
1970
Frei (SUI)
Bjoerge (NOR)
Giovanoli (SUI)
1969
Brugmann (SUI)
Penz (FRA)
Huber (AUT)
Erfolgreichste Läufer in Kranjska Gora:
Läufer
Nation
Siege
RTL
SL
Top3
Henrik Kristoffersen
NOR
6
4
1
16
Marcel Hirscher
AUT
6
4
2
15
Ted Ligety
USA
6
6
-
9
Alberto Tomba
ITA
5
2
3
8
Benjamin Raich
AUT
4
4
-
10
Marco Odermatt
SUI
3
3
0
7
Marc Girardelli
LUX
3
1
2
6
Joel Gaspoz
SUI
3
3
-
3
Alexis Pintrault
FRA
2
2
-
8
Ingemar Stenmark
SWE
2
1
1
6
Fredrik Nyberg
SWE
2
2
-
4
Christian Mayer
AUT
2
2
-
4
Ivica Kostelic
CRO
2
-
2
4
Bojan Krizaj
SLO
2
-
2
3
Bode Miller
USA
2
2
-
3
Giorgio Rocca
ITA
2
-
2
2
Thomas Sykora
AUT
2
-
2
2
Erfolgreichste Nationen:
Nation
Siege
RTL
SL
Top3
Österreich
21
12
9
69
Schweiz
13
9
3
30
Italien
10
4
6
32
Norwegen
9
4
5
28
USA
9
9
-
14
Schweden
7
3
4
21
Frankreich
5
1
4
23
Slowenien
4
-
4
9
Luxemburg
3
1
2
6
Deutschland
2
-
2
10
Kroatien
2
-
2
4
Brasilien
1
1
-
2
Liechtenstein
1
-
1
5