Alle 83 Weltcupsiege von Lindsey Vonn

Lindsey Vonns 83 Weltcupsiege: Hol dir die komplette Statistik der Ski-Alpin-Kaiserin! Die eindrucksvolle Erfolgsliste im Überblick:

Alle 83 Weltcupsiege von Lindsey Vonn Foto: © GEPA
Abfahrt (44 Siege)

Jahr

Ort

Zweite

Vorsprung

2025

St. Moritz

Egger (AUT)

-0,98

2018

Are

Goggia (ITA)

-0,06

2018

Garmisch

Goggia (ITA)

-0,11

2018

Garmisch

Goggia (ITA)

-0,02

2018

Cortina d'Ampezzo

Weirather (LIE)

-0,92

2017

Garmisch

Gut (SUI)

-0,15

2016

Garmisch

F. Suter (SUI)

-1,51

2016

Cortina

Yurkiw (CAN)

-0,28

2016

Zauchensee

Yurkiw (CAN)

-1,00

2015

Lake Louise

Hütter (AUT)

-0,58

2015

Lake Louise

F.Suter (SUI)

-1,05

2015

Meribel

Görgl (AUT)

-0,24

2015

Cortina

Görgl (AUT)

-0,32

2014

Val d'Isere

Görgl (AUT)

-0,19

2014

Lake Louise

Cook (USA)

-0,49

2013

Cortina

Maze (SLO)

-0,43

2012

Lake Louise

Cook (USA)

-0,52

2012

Lake Louise

Cook (USA)

-1,73

2012

Schladming

Rolland (FRA)

-0,92

2012

Garmisch

Kamer (SUI)

-0,41

2012

St. Moritz

Höfl-Riesch (GER)

-1,42

2011

Lake Louise

Marchand-Arvier (FRA)

-1,68

2011

Lake Louise

Weirather (LIE)

-1,95

2011

Are

Maze (SLO)

-0,13

2011

Zauchensee

Pärson (SWE)

-0,43

2010

Val d"Isere

Kamer (SUI)

-0,68

2010

Crans Montana

Schnarf (ITA)

-0,99

2010

Cortina

Riesch (GER)

-0,42

2010

Haus/Ennstal

Kamer (SUI)

-0,14

2010

Haus/Ennstal

Pärson (SWE)

-0,35

2009

Lake Louise

Riesch (GER)

-0,35

2009

Lake Louise

Brydon (CAN)

-0,52

2009

Are

Riesch (GER)

-0,40

2008

Lake Louise

N. Fanchini (ITA)

-0,61

2008

Crans Montana

Götschl (AUT)

-0,61

2008

Sestriere

Vanderbeek (CAN)

-0,62

2008

Cortina

Pärson (SWE)

-0,83

2007

St. Anton

Vanderbeek (CAN)

-0,36

2007

Lake Louise

Götschl (AUT)

-0,78

2006

Val d"Isere

Mancuso (USA)

-1,24

2006

Lake Louise

Götschl (AUT)

-0,33

2005

Val d"Isere

Lalive (USA)

-0,38

2005

Lake Louise

Berthod (SUI)

-0,03

2004

Lake Louise

Montillet (FRA)

-0,19

Super G (28 Siege)

Jahr Ort Zweite Vorsprung
2017Val d'IsereGoggia (ITA)-0,31
2016CortinaWeirather (LIE)-0,69
2016ZauchenseeGut (SUI)-0,70
2015Lake LouiseTippler (AUT)-1,32
2015MeribelAnna Fenninger (AUT)-0,49
2015GarmischTina Maze (SLO)-0,20
2015St. MoritzAnna Fenninger (AUT)-0,24
2015CortinaAnna Fenninger (AUT)-0,85
2012St. MoritzMaze (SLO)-0,37
2012Lake LouiseMancuso (USA)-0,43
2012 BanskoWeirather (LIE)-0,05
2012 Cortina Höfl-Riesch (GER) -0,61
2011 Beaver Creek Suter (SUI) -0,47
2011 Lake Louise Fenninger (AUT) -0,19
2011 Tarvis Mancuso (USA) -0,23
2011 Cortina Riesch (GER) -0,05
2011 Cortina Pärson (SWE) -0,43
2010 Lake Louise Riesch (GER) -0,83
2010 Garmisch Görgl (AUT) -0,16
2010 St. Moritz Fischbacher (AUT) -0,17
2010 Cortina Suter (SUI) -0,67
2010 Haus/Ennstal Pärson (SWE) -0,53
2009 Are N. Fanchini (ITA) -0,08
2009 Bansko Suter (SUI) -0,58
2009 Tarvis Suter (SUI) -0,51
2009 Garmisch Pärson (SWE) -0,39
2007 San Sicario Götschl (AUT) -0,17
2006 Hafjell Dorfmeister (AUT) (1.)

Kombination (5 Siege)

Jahr Ort Zweite Vorsprung
2012 St. Moritz Maze (SLO) -0,41
2010 Val d'Isere Görgl (AUT) -0,46
2009 Val d'Isere Riesch (GER) -1,16
2009 Zauchensee Zettel (AUT) -0,30
2007 St. Anton Riesch (GER) -0,63

Riesentorlauf (4 Siege)

Jahr Ort Zweite Vorsprung
2015AreBrem (AUT)-0,07
2013MariborMaze (SLO)-0,08
2012 AreBrignone (ITA)-0,48
2011 Sölden Rebensburg (GER) -0,04

Slalom (2 Siege)

Jahr Ort Zweite Vorsprung
2009 Garmisch Riesch (GER) -0,90
2008 Levi Pietilae-Holmner (SWE) -0,40

