Abfahrt (44 Siege)
Jahr
Ort
Zweite
Vorsprung
2025
St. Moritz
Egger (AUT)
-0,98
2018
Are
Goggia (ITA)
-0,06
2018
Garmisch
Goggia (ITA)
-0,11
2018
Garmisch
Goggia (ITA)
-0,02
2018
Cortina d'Ampezzo
Weirather (LIE)
-0,92
2017
Garmisch
Gut (SUI)
-0,15
2016
Garmisch
F. Suter (SUI)
-1,51
2016
Cortina
Yurkiw (CAN)
-0,28
2016
Zauchensee
Yurkiw (CAN)
-1,00
2015
Lake Louise
Hütter (AUT)
-0,58
2015
Lake Louise
F.Suter (SUI)
-1,05
2015
Meribel
Görgl (AUT)
-0,24
2015
Cortina
Görgl (AUT)
-0,32
2014
Val d'Isere
Görgl (AUT)
-0,19
2014
Lake Louise
Cook (USA)
-0,49
2013
Cortina
Maze (SLO)
-0,43
2012
Lake Louise
Cook (USA)
-0,52
2012
Lake Louise
Cook (USA)
-1,73
2012
Schladming
Rolland (FRA)
-0,92
2012
Garmisch
Kamer (SUI)
-0,41
2012
St. Moritz
Höfl-Riesch (GER)
-1,42
2011
Lake Louise
Marchand-Arvier (FRA)
-1,68
2011
Lake Louise
Weirather (LIE)
-1,95
2011
Are
Maze (SLO)
-0,13
2011
Zauchensee
Pärson (SWE)
-0,43
2010
Val d"Isere
Kamer (SUI)
-0,68
2010
Crans Montana
Schnarf (ITA)
-0,99
2010
Cortina
Riesch (GER)
-0,42
2010
Haus/Ennstal
Kamer (SUI)
-0,14
2010
Haus/Ennstal
Pärson (SWE)
-0,35
2009
Lake Louise
Riesch (GER)
-0,35
2009
Lake Louise
Brydon (CAN)
-0,52
2009
Are
Riesch (GER)
-0,40
2008
Lake Louise
N. Fanchini (ITA)
-0,61
2008
Crans Montana
Götschl (AUT)
-0,61
2008
Sestriere
Vanderbeek (CAN)
-0,62
2008
Cortina
Pärson (SWE)
-0,83
2007
St. Anton
Vanderbeek (CAN)
-0,36
2007
Lake Louise
Götschl (AUT)
-0,78
2006
Val d"Isere
Mancuso (USA)
-1,24
2006
Lake Louise
Götschl (AUT)
-0,33
2005
Val d"Isere
Lalive (USA)
-0,38
2005
Lake Louise
Berthod (SUI)
-0,03
2004
Lake Louise
Montillet (FRA)
-0,19
Super G (28 Siege)
|Jahr
|Ort
|Zweite
|Vorsprung
|2017
|Val d'Isere
|Goggia (ITA)
|-0,31
|2016
|Cortina
|Weirather (LIE)
|-0,69
|2016
|Zauchensee
|Gut (SUI)
|-0,70
|2015
|Lake Louise
|Tippler (AUT)
|-1,32
|2015
|Meribel
|Anna Fenninger (AUT)
|-0,49
|2015
|Garmisch
|Tina Maze (SLO)
|-0,20
|2015
|St. Moritz
|Anna Fenninger (AUT)
|-0,24
|2015
|Cortina
|Anna Fenninger (AUT)
|-0,85
|2012
|St. Moritz
|Maze (SLO)
|-0,37
|2012
|Lake Louise
|Mancuso (USA)
|-0,43
|2012
|Bansko
|Weirather (LIE)
|-0,05
|2012
|Cortina
|Höfl-Riesch (GER)
|-0,61
|2011
|Beaver Creek
|Suter (SUI)
|-0,47
|2011
|Lake Louise
|Fenninger (AUT)
|-0,19
|2011
|Tarvis
|Mancuso (USA)
|-0,23
|2011
|Cortina
|Riesch (GER)
|-0,05
|2011
|Cortina
|Pärson (SWE)
|-0,43
|2010
|Lake Louise
|Riesch (GER)
|-0,83
|2010
|Garmisch
|Görgl (AUT)
|-0,16
|2010
|St. Moritz
|Fischbacher (AUT)
|-0,17
|2010
|Cortina
|Suter (SUI)
|-0,67
|2010
|Haus/Ennstal
|Pärson (SWE)
|-0,53
|2009
|Are
|N. Fanchini (ITA)
|-0,08
|2009
|Bansko
|Suter (SUI)
|-0,58
|2009
|Tarvis
|Suter (SUI)
|-0,51
|2009
|Garmisch
|Pärson (SWE)
|-0,39
|2007
|San Sicario
|Götschl (AUT)
|-0,17
|2006
|Hafjell
|Dorfmeister (AUT)
|(1.)
Kombination (5 Siege)
|Jahr
|Ort
|Zweite
|Vorsprung
|2012
|St. Moritz
|Maze (SLO)
|-0,41
|2010
|Val d'Isere
|Görgl (AUT)
|-0,46
|2009
|Val d'Isere
|Riesch (GER)
|-1,16
|2009
|Zauchensee
|Zettel (AUT)
|-0,30
|2007
|St. Anton
|Riesch (GER)
|-0,63
Riesentorlauf (4 Siege)
|Jahr
|Ort
|Zweite
|Vorsprung
|2015
|Are
|Brem (AUT)
|-0,07
|2013
|Maribor
|Maze (SLO)
|-0,08
|2012
|Are
|Brignone (ITA)
|-0,48
|2011
|Sölden
|Rebensburg (GER)
|-0,04
Slalom (2 Siege)
|Jahr
|Ort
|Zweite
|Vorsprung
|2009
|Garmisch
|Riesch (GER)
|-0,90
|2008
|Levi
|Pietilae-Holmner (SWE)
|-0,40