Franzoni widmet sein erstes Podest verstorbenem Teamkollegen

Der Italiener verstarb nach einem Sturz bei der Sommervorbereitung in Chile.

Franzoni widmet sein erstes Podest verstorbenem Teamkollegen Foto: © GEPA
Der Italiener Giovanni Franzoni fährt im Super-G von Gröden beim Überraschungssieg des Tschechen Jan Zabystran zum ersten Mal aufs Podest. Seinen dritten Platz widmet er seinem im September verstorbenen Teamkollegen Matteo Franzoso.

Franzoso kam bei der Saisonvorbereitung in Chile im Training von der Piste ab und erlag kurz vor seinem 26. Geburtstag den schweren Verletzungen.

"Wenn er hier wäre, würde ich ihm sagen, dass er eine fantatstische Person ist, immer ein Lächeln hat und ich bin sehr stolz darauf, sein Freund zu sein. Er ist wie mein älterer Bruder und ich werde mein ganzes Leben für ihn Ski fahren", sagt Franzoni nach seinem Podium im emotionalen Interview.

"Das ist für ihn"

Mit einem solch guten Ergebnis habe er auf der Piste nicht gerechnet, da er sich die letzten Jahre schwertat. Im Sommer habe er gut gearbeitet. Besonders wichtig sei aber das Ergebnis des Teams gewesen, "weil wir im Sommer aufgrund des Verlustes unseres Teamkollegen Matteo ziemlich gekämpft haben".

Mit Christof Innerhofer als Sechstem und Mattia Casse als Elftem hat das italienische Team noch zwei weitere Fahrer unter den besten elf.

Dazu ergänzt der 24-Jährige: "Das ist für ihn. Er war mein Zimmerkollege während der Saison, seit wir klein waren. Ich bin sehr sehr glücklich heute mit dem Ergebnis. Ich glaube, er wäre stolz auf mich und ich freue mich auf die nächsten Rennen".

