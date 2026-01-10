Gänsehaut-Stimmung im Hexenkessel von Adelboden! Heute blickt die Ski-Welt auf den schwierigsten Zielhang des Weltcups.

Beim großen Heimrennen von Marco Odermatt kommt es zum Gipfeltreffen der Riesentorlauf-Elite. LIVE-Ticker>>>

Knackt Odermatt den Stenmark-Rekord?

Die Ausgangslage könnte nicht spannender sein: ÖSV-Ass Stefan Brennsteiner geht heute im Roten Trikot des Weltcup-Führenden an den Start. „Brandy“ will seine Spitzenposition auf diesem legendären Hang verteidigen, doch die Konkurrenz ist hart.

Besonders im Fokus steht natürlich Marco Odermatt. Der Schweizer hat die letzten vier Riesentorläufe in Adelboden für sich entschieden und könnte heute mit einem weiteren Sieg zum legendären Ingemar Stenmark aufschließen, der als einziger bisher fünf Mal am Chuenisbärgli triumphierte.

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 10:30 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

