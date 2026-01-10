NEWS

Ski LIVE: RTL in Adelboden - das aktuelle Ergebnis

RTL Adelboden LIVE: Brennsteiner im Roten Trikot gegen Odermatt! Knackt der Schweizer heute den Stenmark-Rekord? Alle Ergebnisse, Zeiten und Zwischenstände.

Gänsehaut-Stimmung im Hexenkessel von Adelboden! Heute blickt die Ski-Welt auf den schwierigsten Zielhang des Weltcups.

Beim großen Heimrennen von Marco Odermatt kommt es zum Gipfeltreffen der Riesentorlauf-Elite. LIVE-Ticker>>>

Knackt Odermatt den Stenmark-Rekord?

Die Ausgangslage könnte nicht spannender sein: ÖSV-Ass Stefan Brennsteiner geht heute im Roten Trikot des Weltcup-Führenden an den Start. „Brandy“ will seine Spitzenposition auf diesem legendären Hang verteidigen, doch die Konkurrenz ist hart.

Besonders im Fokus steht natürlich Marco Odermatt. Der Schweizer hat die letzten vier Riesentorläufe in Adelboden für sich entschieden und könnte heute mit einem weiteren Sieg zum legendären Ingemar Stenmark aufschließen, der als einziger bisher fünf Mal am Chuenisbärgli triumphierte.

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 10:30 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 13:30 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer bändigt den extremen Zielhang? Behält Stefan Brennsteiner im Duell mit Odermatt die Oberhand?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

