Lukas Feurstein: "Ich will den Sprung an die Weltspitze schaffen"

LAOLA1: Olympia steht vor der Tür. Hat das deine Herangehensweise an die Saison verändert oder versuchst du, diesen Druck gar nicht erst an dich ranzulassen?

Feurstein: Das muss ich nicht versuchen, das passiert einfach so bei mir. Ich weiß zwar, dass im Februar Olympia ist, aber das ist noch überhaupt kein Thema. Für mich ist jedes Weltcup-Rennen davor wichtig. Ich bin ja kein Athlet, der 15 Weltcup-Siege hat, ich muss jedes Rennen Vollgas geben. Wenn ich dann bei Olympia dabei sein darf, ist das on top. Ich muss mich erst einmal qualifizieren.

LAOLA1: In deinem Alter sprechen viele von Potenzial – wann wird aus Potenzial endlich Leistung und wie sehr nervt dich das Wort?

Feurstein: Eigentlich ist es schön, wenn die Leute denken, dass du performen kannst. Es ist kein Druck, sondern ein Ansporn, immer besser zu werden und das auf die Piste zu bringen. Das werde ich versuchen. Dass mir nicht alles gelingt, weiß ich jetzt schon.

LAOLA1: Wenn du auf die letzte Saison schaust: Was würdest du ausradieren – und was würdest du doppelt so groß aufmalen?

Feurstein: Ausradieren würde ich den letzten Trainingslauf in Saalbach, wo ich mir die Hand gebrochen habe. Hervorheben würde ich natürlich meinen ersten Weltcupsieg, wobei der erste Podestplatz auch ganz lässig war.

LAOLA1: Hat sich durch den ersten Weltcupsieg bei dir oder in deinem Umfeld etwas verändert?

Feurstein: Nein, nicht wirklich zum Glück. Natürlich wird man öfter erkannt und macht das ein oder andere Foto mehr. Aber für die Leute daheim war ich immer der Lukas. Wenn ich jetzt noch mehr Rennen gewinne, ist das denen meistens auch egal.

LAOLA1: Trainer-Legende Sepp Brunner, aber auch Beat Feuz haben nach deinem Sieg in Sun Valley, wo übrigens Beat Feuz erfolgreich auf dich getippt und 325 Franken gewonnen hat, gesagt: Sofern die Gesundheit mitspielt, wird Lukas die Schweizer in Zukunft noch öfter ärgern. Wie gehst du damit um?

Feurstein: Das habe ich erst im Nachhinein über die Medien mitbekommen, aber es ist natürlich cool, wenn Beat Feuz auf mich wettet – er ist ja auch ehemaliger HEAD-Athlet. Sowas nehme ich gerne mit. Natürlich ist mein Ziel, der Schnellste zu sein. Aktuell sind das Schweizer, die will man schon ärgern. (grinst)

LAOLA1: Du fährst sowohl Riesentorlauf als auch Super-G. Geht die Reise hier weiter oder denkst du auch daran, auf die Abfahrt zu gehen?

Feurstein: Mein großes Ziel ist es, im Riesentorlauf den Sprung an die Weltspitze zu schaffen. Aber ich fühle mich aktuell auch auf den Speed-Skiern sehr gut. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mal in Richtung Abfahrt geht. Aber die Abwechslung macht es aus.