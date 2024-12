Nächster Triumph für Felix Hacker im Europacup!

Einen Tag nach seinem Sieg in der ersten Abfahrt in Santa Caterina schlägt der Kärntner auch in der zweiten zu. Er gewinnt vor Max Perathoner (ITA/+0,16) und Livio Hiltbrand (SUI/+0,30).

Für den 25-Jährigen ist es der insgesamt dritte Erfolg im Europacup. Beim Super-G am Freitag will er jetzt das Triple schaffen. "Es ist wirklich cool, auch das zweite Rennen zu gewinnen, einen besseren Start in die Europacup-Saison kann man sich nicht vorstellen. Die Piste war heute sehr unruhig und es war nicht einfach zu fahren, daher bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden. Im morgigen Super-G will ich wieder alles geben und ganz vorne mitfahren", so Hacker.

Mit Felix Endstrasser (6./+0,58) schafft es ein weiterer ÖSV-Athlet unter die besten Zehn.

