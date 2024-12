Nächster Erfolg im Europacup für das ÖSV-Team!

Felix Hacker triumphiert in der ersten Abfahrt von Santa Caterina. Der Kärntner verweist Nejc Naralocnik (SLO/+0,17) und Nicolo Molteni (ITA/+0,27) auf die Plätze zwei und drei.

"Das Rennen war für mich persönlich nicht einfach, weil mir das flache Gelände nicht liegt. Mir ist ein super Lauf gelungen und ich bin wirklich froh, dass es so gut geklappt hat. Morgen in der Abfahrt und im Super-G am Freitag will ich wieder voll angreifen", so der Kärntner.

Felix Endstrasser (9./+0,74) und Luis Tritscher (10./0,79) schaffen es ebenfalls in die Top Ten.

Siege auch im Para-Weltcup

Im Para-Weltcup gibt es ebenfalls einige Erfolgsmeldungen. Im ersten Super-G der Saison gab es gleich drei rot-weiß-rote Siege: Johannes Aigner gewinnt mit Guide Nico Haberl bei den sehbehinderten Männern, seine Schwester Veronika Aigner mit Guide und Schwester Elisabeth Aigner bei den sehbehinderten Frauen und Thomas Grochar bei den stehenden Männern.

Manuel Rachbauer holt bei den stehenden Männern Rang drei.

