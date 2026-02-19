Schweizer Ski-Männer dominieren auch im Europacup munter weiter
Bei den Olympischen Spielen haben sich die Eidgenossen mit vier Goldmedaillen verabschiedet, auch im Europacup läuft's.
Nicht nur den Olympischen Spielen hat das Schweizer Männer-Team mit vier Goldmedaillen in fünf Bewerben ihren Stempel aufgedrückt – auch im Europacup dominieren die Eidgenossen.
Am Donnerstag fanden im bosnischen Bjelasnica gleich zwei Europacup-Super-Gs statt – beide endeten mit Siegen für die Schweiz.
Das erste Rennen entscheidet Lenz Hächler für sich. Bester Österreicher wird Manuel Traninger, der sich 0,12 Sekunden hinter dem 22-jährigen Schweizer einreihen muss. Platz drei geht an den Norweger Tollef Haugen (+0,19 Sek.). Auf den Plätzen fünf bis neun finden sich fünf weitere Schweizer wieder.
Zweiter Super-G an Rösti, kein Österreicher am Podest
Den zweiten Super-G des Tages gewinnt dann Lars Rösti, der im ersten Rennen Platz sechs belegt. Der 28-jährige Rösti siegt vor Landsmann Alessio Miggiano (+0,12 Sek.) und dem Norweger Simen Sellaeg (+0,30 Sek.). Bester Österreicher wird Armin Dornauer auf Platz fünf (+0,51 Sek.).
Die Europacup-Super-G-Wertung dominiert mit Lenz Hächler ebenfalls ein Schweizer. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Manuel Traninger beträgt nach sechs von acht Saison-Rennen bereits 197 Punkte.
In der Europacup-Gesamtwertung der Männer führt der Norweger Hans Grahl-Madsen mit 673 Punkten nach 27 von 36 Rennen. Lenz Hächler belegt Rang zwei (598 Punkte). Bester ÖSV-Läufer ist Jakob Greber auf Platz acht (350 Punkte).