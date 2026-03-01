ÖSV zeigt mit zwei Europacup-Podestplätzen auf
Die ÖSV-Frauen schließen das Slalom-Triple in Schweden versöhnlich ab. Natalie Falch und Nina Astner fahren aufs Stockerl.
Während es im Weltcup in Soldeu zuletzt nicht nach Wunsch lief (Nächste ÖSV-Klatsche in Soldeu >>>), gibt es aus Sundsvall/Nolby eine Erfolgsvermeldung aus dem Europacup.
Dort sorgen Natalie Falch (2./+0,02 Sek.) und Nina Astner (3./+0,10 Sek.) im Slalom für gleich zwei Podestplätze aus österreichischer Sicht.
Das ÖSV-Duo muss sich nur Lokalmatadorin Moa Mussener Bostroem aus Schweden geschlagen geben. Leonie Raich (+1,24 Sek.) landet als drittbeste ÖSV-Läuferin auf Rang 17.
Kampf ums Weltcupticket
Es ist der Abschluss eines Slalom-Triples in Sundsvall/Nolby. Am Freitag und Samstag gewann jeweils Weltcup-Routinierin Anna Swenn-Larsson. Im ersten Slalom landete Falch als beste ÖSV-Athletin auf Platz vier, am Samstag belegte Astner als beste ÖSV-Läuferin Rang acht.
Im Slalom-Europacup steht die Italienerin Alice Pazzaglia vor dem letzten Rennen in Schladming bereits als Siegerin fest. Beste Österreicherin ist Natalie Falch auf Platz fünf (309 Punkte) vor Leonie Raich auf Rang sechs (298 Punkte). Die Top-3 sichern sich ein Slalom-Fix-Ticket für die kommende Weltcupsaison. Rang drei hat derzeit die Italienerin Giulia Valleriani (350 Punkte) inne.