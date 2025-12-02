NEWS

ÖSV-Biathletinnen laufen in Östersund nur hinterher

Anna Gandler schafft es als einzige ÖSV-Athletin in die Top 20. Die Finnin Sonja Leinamo verpasst den Überraschungssieg nur haarscharf.

Dorothea Wierer verhindert am Dienstag im 15-km-Biathlonbewerb in Östersund mit ihrem ersten Weltcupsieg seit zwei Jahren hauchdünn eine Sensation.

Die Italienerin ist am Ende nach zwei Fehlschüssen nur 0,3 Sekunden schneller als die überraschend starke Finnin Sonja Leinamo (1 Fehlschuss). Die Französin Camille Bened (+8,4/1) wird Dritte.

Die ÖSV-Skijägerinnen enttäuschen bei sehr windigen Bedingungen. Anna Gandler landet als 19. (3) in den Top 20, Dunja Zdouc (2) wird 21. Drittbeste Österreicherin wird die läuferisch starke Anna Juppe auf Rang 32. Fünf Fehlschüsse verhindern ein besseres Resultat, läuferisch ist sie gute Achte und beste ÖSV-Athletin.

Anna Andexer (4) holt als 37. noch Weltcup-Punkte. Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser gelingt dies nach sechs Schießfehlern und Rang 52 nicht. Fehlerfrei bleibt übrigens im gesamten Feld niemand.

