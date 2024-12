Traumtag für die ÖSV-Läufer und Läuferinnen am Freitag im Ski-Europacup!

Sowohl bei den Frauen-Abfahrten in St. Moritz wie auch beim Super-G in Santa Caterina gibt es rot-weiß-rote Erfolge zu bejubeln.

In St. Moritz finden am Freitag gleich zwei Abfahrten statt. Die erste entscheidet Nadine Fest vor Carmen Spielberger (+0,40 Sek.) für sich. Victoria Olivier landet auf Platz fünf.

Spielberger in zweiter Abfahrt voran

In der zweiten Abfahrt des Tages schlägt dann Spielberger zurück. Die 22-Jährige gewinnt in der Schweiz ihr erstes Europacup-Rennen und verweist Fest (+0,17 Sek.) auf Platz zwei.

Olivier wird dieses Mal Sechste, Anna Schilcher Siebente.

Wieser vermiest Hackers Hattrick

Auch die Männer trumpfen in Santa Caterina auf. Felix Hacker verpasst zwar seinen Sieg-Hattrick - der 25-Jährige gewann zuvor zwei Abfahrten in Santa Caterina - knapp, landet im Super-G am Freitag jedoch auf Rang zwei.

Der Sieg geht mit Vincent Wieser an einen anderen Österreicher. Der 22-Jährige ist 0,17 Sekunden schneller als Hacker. Stefan Rieser belegt Platz sechs.

