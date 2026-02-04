Licht aus! Curling-Bewerbe starten mit technischer Panne

Die olympischen Curling-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo haben mit einer technischen Panne begonnen.

Bei den ersten Partien des Mixed-Turniers am Mittwoch ging im Cortina Curling Olympic Stadium plötzlich das Licht aus, auch die elektronische Anzeige der Ergebnisse fiel zeitweise aus. Die Spiele seien wegen "technischer Wartung" unterbrochen, teilten die Organisatoren via Einblendung im TV-Bild mit. Bei den Athletinnen und Athleten herrschte kurzzeitig Verwirrung.

Zwei Curlerinnen vertrieben sich die Zeit und imitierten mit ihren Besen eine Luftgitarre. Als das Licht nach rund fünf Minuten wieder anging, applaudierten die Zuschauer - die Curling-Teams quittierten es mit einem Lachen.

Das Stadion in dem Wintersportort war bereits im Jahr 1955 für die Winterspiele im folgenden Jahr gebaut worden.