Freeskierin Wolf zieht souverän ins Big-Air-Finale ein

Freeskierin Lara Wolf hat die Qualifikationshürde des Big-Air-Bewerbs bei den Olympischen Spielen am Samstag sicher gemeistert.

In Livigno erreichte die Tirolerin mit 160,25 Punkten als Achte das Finale der besten zwölf, das am Montag (19:30 Uhr im Live-Ticker) über die Bühne geht.

Den Ton gaben die Kanadierin Megan Oldham (171,75), Eileen Gu aus China (170,75) und die Schweizer Slopestyle-Gewinnerin Mathilde Gremaud (169) an.

Im Finale will sie "All-in" gehen

"Ich bin so erleichtert, dass ich zwei gute Sprünge runtergebracht habe", sagte eine sehr zufriedene Wolf der APA. "Die Quali ist richtig zach zum Fahren, weil man nicht genau weiß, was die anderen zeigen."

Vor ihrem letzten von drei Läufen war die 25-Jährige im Livigno Snow Park unter Druck gestanden, sie schaffte es aber letztlich souverän ins Finale am Montag.

In diesem hat sie ein klares Motto. "All-in. Ich gehöre da her und ich hol mir das", kündigte Wolf an, die noch nicht ihre riskantesten Tricks gezeigt hat.