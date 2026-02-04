NEWS

Herzog bricht Training ab! Olympia-Start nun unwahrscheinlich

Schwerer Rückschlag für Österreichs Hoffnungen im Eisschnelllauf. Vanessa Herzog muss das Training abbrechen. Jetzt wackelt der Olympia-Start.

Herzog bricht Training ab! Olympia-Start nun unwahrscheinlich
Keine guten Nachrichten gibt es von der Einsschnellläuferin Vanessa Herzog. Die Rückenprobleme haben sich wenige Tage vor Beginn der Eisschnelllauf-Bewerbe der Olympischen Spiele gravierend verschlechtert.

Die Kärntnerin musste das Training am Mittwoch in Mailand unter heftigen Schmerzen abbrechen.

Ihre Teilnahme über 1.000 m am Montag ist laut Angaben ihres Ehemanns und Trainers Thomas Herzog "eher unwahrscheinlich".

"Es wird tendenziell schlechter"

"Es wird von Tag zu Tag tendenziell schlechter, in der Zwischenzeit kann ich kaum mehr eine Runde fahren, vor allem in der Kurve komme ich nicht in Position. Wenn wir nicht bei den Olympischen Spielen wären, würde ich nicht versuchen, unter allen Umständen zu starten", sagte Vanessa Herzog.

Die zweimalige Olympia-Vierte war am vergangenen Samstag nach dreiwöchiger Zwangspause wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks auf das Eis zurückgekehrt.

