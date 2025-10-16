NEWS

Olympia 2026: Schauplätze für Eröffnungsfeier stehen fest

Neben der zentralen Zeremonie in Mailand sollen gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten stattfinden.

Das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele gibt bekannt, dass die Eröffnungsfeier am 6. Februar für Olympia 2026 gleich an vier Orten stattfinden wird.

Die zentrale Eröffnungsfeier soll demnach im San Siro stattfinden, der Heimstätte der Mailänder Spitzenklubs AC und Inter.

Neben der zentralen Zeremonie in Mailand finden gleichzeitig auch Feiern und Athletenparaden an weiteren Olympia-Standorten statt – darunter Predazzo, Livigno und Cortina d’Ampezzo.

"Ermöglichen eine breite Beteiligung"

"Diese dezentralen Veranstaltungen bringen die Athletinnen und Athleten näher an ihre jeweiligen Wettkampfstätten und ermöglichen eine breite Beteiligung von Fans, Zuschauerinnen und Zuschauern sowie den lokalen Gemeinden", heißt es von den Organisatoren.

Diese Entscheidung ist wohl auch eine Folge der Tatsache, dass die Austragungsorte der einzelnen Sportarten teils weit voneinander entfernt liegen.

Allein im San Siro werden 60.000 Zuschauer erwartet. Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar statt.

