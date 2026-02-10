Wieder keine Medaille! Mixed-Team auf Normalschanze geschlagen

Österreichs Skispringer:innen müssen weiter auf die erste Medaille bei den Olympischen Spielen 2026 warten.

Im Mixed-Teambewerb auf der Normalschanze muss sich das Quartett Lisa Eder, Jan Hörl, Julia Mühlbacher und Stephan Embacher mit dem fünften Platz zufriedengeben.

Auf Olympiasieger Slowenien (Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc) fehlen am Ende 41,4 Punkte, auf die Medaillenränge 6,2 Zähler.

Die Ergebnisse >>>

Die Silbermedaille geht an Norwegen (-30,9/Anna Odine Ström, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik), das japanische Quartett (-35,2/Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi, Ren Nikaido) sichert sich Bronze.

Nach dem ersten Durchgang liegt Österreich auf Rang fünf, im Finale können sich Embacher und Co. nicht mehr nach vorne verbessern. Die Slowenen holen in souveräner Manier Gold.