Bronze! Österreichs Kombinierer holen nächste Medaille

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter holen die nächste Medaille bei diesen Olympischen Spielen.

Hinter Norwegen und Finnland (+0,5) gewinnen die beiden Österreicher im Team-Sprint der Nordischen Kombination die Bronzemedaille (+22,3).

Österreich kämpft sich ran

Die beiden Österreicher waren mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf Deutschland als fünftes Team ins Rennen gegangen.

Startläufer Stefan Rettenegger konnte schon in seiner ersten Runde den Rückstand wesentlich verkleinern. Lamparter kam dann nochmal näher ran, ehe Rettenegger in seiner zweiten Runde für einen Zusammenschluss sorgte.

Rettenegger stürzt

Mit einer Fünfergruppe bestehend aus Österreich, Norwegen, Deutschland, Finnland und Japan ging es dann in die nächsten 1,5 km langen Runden.

Nach Stürzen von Geiger und Yamamoto in der drittletzten Runde mussten die Deutschen und die Japaner abreißen lassen. Auch Stefan Rettenegger kam in seiner letzten Runde zu Sturz, aber mit großem Energieaufwand gelang es dem Salzburger halbwegs dranzubleiben.

Dennoch ist der Abstand beim letzten Wechsel zu groß. Lamparter gelingt es nicht mehr an die beiden starken Läufer Jens Luraas Oftebro und Eero Hirvonen ranzukommen.

