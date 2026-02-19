NEWS

Bronze! Österreichs Kombinierer holen nächste Medaille

Nach einer starken Aufholjagd kämpfen sich die Österreicher im Team-Sprint aufs Podest.

Bronze! Österreichs Kombinierer holen nächste Medaille Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter holen die nächste Medaille bei diesen Olympischen Spielen.

Hinter Norwegen und Finnland (+0,5) gewinnen die beiden Österreicher im Team-Sprint der Nordischen Kombination die Bronzemedaille (+22,3).

Österreich kämpft sich ran

Die beiden Österreicher waren mit einem Rückstand von 29 Sekunden auf Deutschland als fünftes Team ins Rennen gegangen.

Startläufer Stefan Rettenegger konnte schon in seiner ersten Runde den Rückstand wesentlich verkleinern. Lamparter kam dann nochmal näher ran, ehe Rettenegger in seiner zweiten Runde für einen Zusammenschluss sorgte.

Rettenegger stürzt

Mit einer Fünfergruppe bestehend aus Österreich, Norwegen, Deutschland, Finnland und Japan ging es dann in die nächsten 1,5 km langen Runden.

Nach Stürzen von Geiger und Yamamoto in der drittletzten Runde mussten die Deutschen und die Japaner abreißen lassen. Auch Stefan Rettenegger kam in seiner letzten Runde zu Sturz, aber mit großem Energieaufwand gelang es dem Salzburger halbwegs dranzubleiben.

Dennoch ist der Abstand beim letzten Wechsel zu groß. Lamparter gelingt es nicht mehr an die beiden starken Läufer Jens Luraas Oftebro und Eero Hirvonen ranzukommen.

Zum Medaillenspiegel >>>

Shiffrin lässt es krachen! Party im Österreich-Haus - die Bilder

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Die Entscheidung in der Nordischen Kombination

Olympia LIVE: Die Entscheidung in der Nordischen Kombination

Olympia
11
Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Kombinierer kämpfen im Teamsprint um die Medaille

Olympia
Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger

Olympia LIVE: Premiere der Skibergsteiger

Olympia
5
Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia LIVE - Alle Medaillen von Tag 13

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 92/116 Entscheidungen

Olympia
3
Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia 2026: Alle Medaillen für Österreich im Überblick

Olympia
3
Italienischer TV-Sportchef muss nach Pannen bei Eröffnung gehen

Italienischer TV-Sportchef muss nach Pannen bei Eröffnung gehen

Olympia

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Nordische Kombination Johannes Lamparter Stefan Rettenegger ÖSV-Kombinierer