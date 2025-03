Nach seinem neunten Platz über die 10km klassisch klassiert sich Mika Vermeulen am Samstag bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim auch im 50-km-Rennen in den Top 10 - und zwar erneut auf Rang 9!

4:07,4 Minuten fehlen dem 25-jährigen Steirer auf Sieger Johannes Hoesflot Klaebo. Der Norweger gewinnt auch sein sechstes Rennen in Trondheim und ist damit mittlerweile 15-facher (!) Weltmeister.

Dank einer taktischen Meisterleistung setzt sich Klaebo im Finish mit gerade einmal 2,1 Sekunden Vorsprung auf den Schweden William Poromaa durch. Bronze geht an den Norweger Simen Hegstad Krueger.

ÖSV im neuen Jahrtausend weiter ohne Medaille

Damit wartet die ÖSV-Langlaufsparte weiter seit Ramsau 1999 auf das erste Edelmetall bei Weltmeisterschaften.

Eine letzte Chance in Trondheim hat Teresa Stadlober im Frauen-Marathon über 50 km am Sonntag (11.30 Uhr), dem einzigen Bewerb am WM-Schlusstag.

