Teresa Stadlober verpasst hauchdünn die erste WM-Medaille für Österreich im Langlauf seit 1999.

Die 32-jährige Salzburgerin läuft über 10 Kilometer klassisch auf den vierten Rang, auf das Podest fehlen ihr nur 2,9 Sekunden. Bereits bei der WM 2021 wurde die ÖSV-Langläuferin im Skiathlon nur Vierte.

Stadlober läuft vom Start weg im absoluten Spitzenfeld mit und liegt nach der ersten Runde sogar in Führung. Diese gibt sie bei Kilometer 7 wieder ab, im Schlussspurt fehlen ihr die Körner, um sich zumindest Bronze zu sichern.

Gold geht wie schon im Skiathlon an Ebba Andersson (SWE), die sich um 1,3 Sekunden vor Therese Johaug (NOR) durchsetzt. Bronze geht an die Schwedin Frida Karlsson, die Stadlober auf den letzten 800 Metern noch über zehn Sekunden abnimmt.

