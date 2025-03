Lisa Hirner belegt am Samstag in der Nordischen Kombination am Holmenkollen in Oslo den zweiten Platz hinter der norwegischen Doppelweltmeisterin Gyda Westvold Hansen.

Die Steirerin verpasst den Sieg um 53 Sekunden. Hirner ist mit ihrer erfolgreichen Premiere von der Großschanze aber trotzdem mehr als zufrieden.

"Es war richtig cool, ich habe einen richtig guten Sprung runtergebracht", sagt die zweifache WM-Bronzemedaillengewinnerin von Trondheim. Sie hatte im Springen mit 123 m Rang drei belegt.

"Für das Selbstvertrauen ist diese Platzierung sehr positiv", betont die Steirerin.

Zweitbeste Österreicherin wird Annalena Slamik als Elfte, Claudia Purker landet an der 15. Stelle.