Langlauf: Top-Ten-Resultat für Moser bei Sprint-Auftakt

Der Tiroler zeigt sich mit seinem Rennen zufrieden. Die restlichen Österreicher verpassen Top-Platzierungen.

Langlauf: Top-Ten-Resultat für Moser bei Sprint-Auftakt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Zum Auftakt der Langlauf-Weltcupsaison absolvieren am Samstag in Ruka auch die Sprinter ihre ersten Rennen .

Mit dem Tiroler Benjamin Moser schafft es ein Österreicher ins Halbfinale und in der Folge als Zehnter in die Top Ten. Michael Föttinger und Erik Engel landen auf den Rängen 20 und 24.

Lukas Mrkonjic, Tobias Ganner und Magdalena Scherz verpassen hingegen die Qualifikation für die Finalläufe.

Cooler Saisonstart für Moser

Der 28-jährige Moser kämpft im Semifinale bis zum letzten Meter und verpasst als Fünfter seines Heats den Finaleinzug.

"Mein großes Ziel sind zwar die Top Sechs, aber mit einem Top-Ten-Ergebnis in die neue Saison zu starten, ist richtig cool und absolut nicht selbstverständlich", so Moser.

Der Sieg geht wieder einmal an den Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der einen norwegischen Dreifachsieg anführt. Bei den Damen gewinnt mit Kristine Stavaas Skistad ebenfalls eine Norwegerin.

