Verpatzte Olympia-Generalprobe: Vermeulen beim Comeback hinterher

Langläufer Mika Vermeulen hat bei seinem Weltcup-Comeback nach einmonatiger Pause nur Platz 46. belegt.

Der Steirer lag am Sonntag in Oberhof in seinem letzten Rennen vor den Olympischen Spielen über 10 km in der klassischen Technik eineinhalb Minuten hinter dem siegreichen Norweger Martin Löwström Nyenget.

Einige Asse wie Topstar Johannes Hösflot Kläbo waren nicht am Start, sie absolvieren stattdessen im Hinblick auf die Winterspiele einen längeren Trainingsblock.

Vermeulen hat das in den vergangenen zwei Wochen erledigt, nachdem er um den Jahreswechsel bei der Tour de Ski nach einem grippalen Infekt ausgefallen war.

Vermeulen und Stadlober lassen Weltcup in der Schweiz aus

Beim Wiedereinstieg kam der Ramsauer überhaupt nicht auf Touren. Vor den Winterspielen in Italien steht nächste Woche im schweizerischen Goms noch ein Weltcup auf dem Programm.

Diesen werden der zu Saisonbeginn in Ruka über 10 km drittplatzierte Vermeulen und auch Teresa Stadlober auslassen.