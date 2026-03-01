Der nach schlechtem Start vorzeitig von den Olympischen Spielen abgereiste Mika Vermeulen hat bei seiner Rückkehr im Weltcup die Top Ten nur knapp verpasst. Der Steirer wurde am Sonntag in Falun im Skiathlon über 20 km in der ersten größeren Verfolgergruppe Elfter.

Norweger mit Macht-Demonstation

Der Sieg ging wie auch schon am Vortag im Sprint an Topstar Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Zielsprint vor seinen norwegischen Landsleuten Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget behauptete.

Der sechsfache Olympiasieger von Tesero feierte seinen zehnten Weltcup-Saisonerfolg, insgesamt war es der 109. Benjamin Moser schlug sich einen Tag nach seinem dritten Platz im Skating-Sprint im Distanzrennen als 18. beachtlich.

Der Skiathlon der Frauen ging ohne die am nächstjährigen WM-Schauplatz angeschlagen fehlende Teresa Stadlober über die Bühne.