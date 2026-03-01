NEWS

Vermeulen bei Comeback im Falun-Skiathlon Elfter

Nach der vorzeitigen Abreise von den Olympischen Spielen mischt Mika Vermeulen erneut in der Top-Gruppe mit.

Vermeulen bei Comeback im Falun-Skiathlon Elfter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der nach schlechtem Start vorzeitig von den Olympischen Spielen abgereiste Mika Vermeulen hat bei seiner Rückkehr im Weltcup die Top Ten nur knapp verpasst. Der Steirer wurde am Sonntag in Falun im Skiathlon über 20 km in der ersten größeren Verfolgergruppe Elfter.

Norweger mit Macht-Demonstation

Der Sieg ging wie auch schon am Vortag im Sprint an Topstar Johannes Hösflot Kläbo, der sich im Zielsprint vor seinen norwegischen Landsleuten Harald Östberg Amundsen und Martin Löwström Nyenget behauptete.

Der sechsfache Olympiasieger von Tesero feierte seinen zehnten Weltcup-Saisonerfolg, insgesamt war es der 109. Benjamin Moser schlug sich einen Tag nach seinem dritten Platz im Skating-Sprint im Distanzrennen als 18. beachtlich.

Der Skiathlon der Frauen ging ohne die am nächstjährigen WM-Schauplatz angeschlagen fehlende Teresa Stadlober über die Bühne.

So feiert Innsbruck Österreichs Olympia-Medaillengewinner

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Benjamin Moser läuft abermals aufs Weltcup-Stockerl!

Benjamin Moser läuft abermals aufs Weltcup-Stockerl!

Langlauf
Sabine Payer holt in Polen dritten Saisonsieg

Sabine Payer holt in Polen dritten Saisonsieg

Snowboard
Tennis LIVE: Joel Schwärzler - Zsombor Piros im Lugano-Finale

Tennis LIVE: Joel Schwärzler - Zsombor Piros im Lugano-Finale

Tennis - ATP
Ehemaliger ÖSV-Abfahrer beendet Karriere

Ehemaliger ÖSV-Abfahrer beendet Karriere

Ski Alpin
1
Skifliegen LIVE: Der zweite Bewerb am Kulm

Skifliegen LIVE: Der zweite Bewerb am Kulm

Skispringen
1
Hütter: "Mich hat fast der Schlag getroffen"

Hütter: "Mich hat fast der Schlag getroffen"

Ski Alpin
2
Kapfenberg dreht Rückstand im Steirer-Derby

Kapfenberg dreht Rückstand im Steirer-Derby

2. Liga
8

Kommentare

Teresa Stadlober Mika Vermeulen Weltcup Falun Skiathlon Benjamin Moser