Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Über 100 m Kraul qualifiziert sich Gigler souverän, Reitshammer muss über 200 m Lagen zittern.

Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Bei der Kurzbahn-EM in Lublin ist der Kärntner Heiko Gigleram Tag nach Lagen-Bronze über 100 m Kraul als Neunter ins Halbfinale am Freitagabend eingezogen.

Der bisher enttäuschende Bernhard Reitshammer kam über 200 m Lagen als 16. gerade noch ins Semifinale.

Alle anderen OSV-Beiträge scheiterten in den Vorläufen. In der Abendsession treten der über 100 m zu Bronze geschwommenen Luka Mladenovic auf der 200-m-Brust-Strecke und Simon Bucher über 100 m Delfin im Finale an.

