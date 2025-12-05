Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Bei der Kurzbahn-EM in Lublin ist der Kärntner Heiko Gigleram Tag nach Lagen-Bronze über 100 m Kraul als Neunter ins Halbfinale am Freitagabend eingezogen.

Der bisher enttäuschende Bernhard Reitshammer kam über 200 m Lagen als 16. gerade noch ins Semifinale.

Alle anderen OSV-Beiträge scheiterten in den Vorläufen. In der Abendsession treten der über 100 m zu Bronze geschwommenen Luka Mladenovic auf der 200-m-Brust-Strecke und Simon Bucher über 100 m Delfin im Finale an.