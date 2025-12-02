San Jose Sharks San Jose Sharks SJS
Utah Hockey Club Utah Hockey Club UTA
Endstand
6:3
3:2 , 3:0 , 0:1
  • Tyler Toffoli
  • Pavol Regenda
  • Tyler Toffoli
  • Will Smith
  • Adam Gaudette
  • Will Smith
  • Lawson Crouse
  • JJ Peterka
  • Lawson Crouse
NEWS

Vierte Niederlage in Serie für Utah Mammoth

Bereits nach dem zweiten Drittel war das Spiel zugunsten der San Jose Sharks entschieden.

Vierte Niederlage in Serie für Utah Mammoth
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der NHL haben die Utah Mammoth in der Nacht auf Dienstag gegen die San Jose Sharks eine 3:6-Niederlage erlitten. Für das Eishockeyfranchise aus Utah ist es bereits die vierte Niederlage in Serie, nur vier der vergangenen 17 Spiele konnten gewonnen werden.

Im ersten Drittel konnten die Mammoth das Spiel noch ausgeglichen gestalten, im zweiten Drittel zogen die San Jose Sharks dann aber auf 6:2 davon. Der zweite Treffer von Lawson Crouse im finalen Drittel war nur noch Ergebniskosmetik.

Auch die weiteren Partien brachten klare Entscheidungen, unter anderem mit Siegen für die Buffalo Sabres (5:1), Pittsburgh Penguins (1:5) und die Anaheim Ducks (1:4).

