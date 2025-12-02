Vierte Niederlage in Serie für Utah Mammoth

In der NHL haben die Utah Mammoth in der Nacht auf Dienstag gegen die San Jose Sharks eine 3:6-Niederlage erlitten. Für das Eishockeyfranchise aus Utah ist es bereits die vierte Niederlage in Serie, nur vier der vergangenen 17 Spiele konnten gewonnen werden.

Im ersten Drittel konnten die Mammoth das Spiel noch ausgeglichen gestalten, im zweiten Drittel zogen die San Jose Sharks dann aber auf 6:2 davon. Der zweite Treffer von Lawson Crouse im finalen Drittel war nur noch Ergebniskosmetik.

Auch die weiteren Partien brachten klare Entscheidungen, unter anderem mit Siegen für die Buffalo Sabres (5:1), Pittsburgh Penguins (1:5) und die Anaheim Ducks (1:4).