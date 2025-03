Vienna Capitals: Zukunft von Goalie Wraneschitz geklärt

Sebastian Wraneschitz wird auch in der Saison 2025/26 das Tor der Vienna Capitals hüten!

Wie die Donaustädter am Mittwoch offiziell verkünden, verlängert der 23-Jährige seinen Vertrag und bleibt ein weiteres Jahr bei seinem Jugendverein.

Der Linksfänger stand in der abgelaufenen Saison in mehr als der Hälfte der Saisonspiele der Caps zwischen den Pfosten. Wraneschitz war zur Saison 2023/24 nach zwei Saisonen in der USHL und der kanadischen WHL nach Kagran zurückgekehrt.

"Für mich ist es wichtig, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen, bei den Vienna Capitals bekomme ich die Chance dazu. Es ist wichtig, dass ich konstant auf hohem Niveau spiele. Diese Möglichkeit bekomme ich vom Trainerteam und der Sportlichen Leitung. Ich möchte mich bei unseren Fans bedanken, dass sie uns in der letzten Saison so zahlreich in der STEFFL Arena unterstützt haben. Auch für sie möchte ich Wien zurück auf die Siegerstraße bringen", so Wraneschitz.

Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Caps, setzt volles Vertrauen in das Eigengewächs: "Sebastian hat in der letzten Saison einen Riesenschritt in seiner noch jungen Karriere gemacht. Er hat in einer schwierigen Situation sein enormes Potenzial zur Schau gestellt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu setzen. Dazu ist die Bereitschaft von beiden Seiten vorhanden.

Der aktuelle Kader der Vienna Capitals für die Saison 2025/26:

Tor: Sebastian Wraneschitz (25/26)

Abwehr: Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Angriff: Zane Franklin (25/26), Jeremy Gregoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Leon Wallner (25/26), Marco Richter (26/27), Benjamin Lanzinger (26/27).

