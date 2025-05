Bereits in den vergangenen Tagen wurde wild darüber spekuliert, nun ist die Rückkehr von ÖEHV-Legionär Michael Raffl in die win2day ICE Hockey League perfekt!

Wie Meister Red Bull Salzburg am Donnerstag bekanntgibt, wechselt der Routinier und Ex-NHL-Star zu den Mozartstädtern und unterschreibt einen Vertrag für die kommende Saison.

Dabei kommt es für Raffl zu einem langersehnten Wiedersehen mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder Thomas, der bei Salzburg das Kapitänsamt innehat.

Zuletzt spielte das Brüderpaar in der Saison 2008/09 beim VSV in ihrer Heimatstadt zusammen, ehe es Thomas für ein zweijähriges Intermezzo nach Schweden, mit anschließender Rückkehr in die win2day ICE Hockey League zu den Salzburgern zog.

Weltkarriere in der NHL

Bruder Michael wechselte in der Saison 2010/11 ebenfalls nach Schweden, setzte seine Karriere anschließend jedoch in der NHL fort, wo er jahrelang für die Philadelphia Flyers, aber auch für die Washington Capitals und zuletzt die Dallas Stars auflief.

In der Saison 2020/21 kehrte Raffl für vier Partien zum VSV zurück, nach einem weiteren Jahr bei den Stars zog es den ÖEHV-Star nach 629 NHL-Partien (96 Tore, 94 Assists) in die Schweizer National League, wo er für den HC Lausanne drei Eiszeiten, davon zwei als Kapitän, bis zuletzt auflief.

Nun ist Raffl zurück in der win2day ICE Hockey League und geht erstmals seit 16 Jahren mit Bruder Thomas auf Torejagd.

"In Salzburg passt alles"

"Ich freue mich, nächste Saison in Salzburg zu spielen. Besonders auf meinen Bruder – wir sprechen schon seit Jahren darüber, endlich wieder zusammen zu spielen. In Salzburg passt alles: die Kabine, das Mannschaftsgefüge, es gibt genügend Führungsspieler, die wissen, was es braucht, um zu gewinnen. Ich möchte mich nicht in den Vordergrund drängen und die Rolle, die mir gegeben wird, erfüllen. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft helfen, die Siegerkultur fortzuführen", so Raffl in einem ersten Statement.

