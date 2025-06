Kooperation! VSV startet Zusammenarbeit mit Caps-Partner

Der VSV und die Zeller Eisbären starten eine neue Kooperation.

Wie die beiden Vereine am Montag offiziell bekanntgeben, startet mit der kommenden Saison eine Zusammenarbeit zwischen den Kärntnern und den Salzburgern.

Neben dem für 17. August angesetzten Testduell soll auch in puncto Spieler von nun an enger zusammengearbeitet werden. Neben den Vienna Capitals ist der VSV damit der bereits zweite Partnerklub der Eisbären aus der ICE Hockey League.

Mit Dominik Prodinger sowie Paul Sintschnig, Paolo Wieltschnig, Johannes Tschurnig und Luca Erne stehen die Namen der ersten Kooperationsspieler bereits fest. Sie erhalten eine Ausbildungslizenz und sollen in Zell am See vor allem Eiszeit sammeln.

