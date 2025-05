KAC-Abschied? Entscheidung um ÖEHV-Crack Maier gefallen

David Maier wird auch in der kommenden Saison für den KAC am Eis stehen!

Das machen die "Rotjacken" am Freitagvormittag offiziell.

Der 25-jährige ÖEHV-Crack wird seine vertraglich verankerte Ausstiegsoption für einen Wechsel in eine höherklassige Liga nicht in Anspruch nehmen und auch 2025/26 in Klagenfurt bleiben.

"Ich bin sehr stolz, weiterhin das KAC-Trikot tragen zu dürfen"

Head Coach Kirk Furey freut sich über das Commitment des Defenders.

"David Maier hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt, er selbst und auch wir wissen, dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Er ist vielseitig und zuverlässig, nicht umsonst kam er in der abgelaufenen Saison auf die zweithöchste Time-on-Ice aller Spieler in unserem gesamten Kader. (...) Wir Trainer freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die nächsten Entwicklungsschritte, die David Maier in unserer Mannschaft machen wird."

Maier selbst stößt ähnliche Töne an. "Ich bin sehr stolz, weiterhin das KAC-Trikot tragen zu dürfen, weiterhin für meinen Heimatverein auflaufen zu dürfen, vor Familie, Freunden und unseren unglaublichen Fans."

Mit Ausnahme eines Leih-Intermezzos in Linz spielt Maier seit 2020 für die "Rotjacken", seit 2022 gehört er zum absoluten Stammpersonal. Bisher stand Maier 235 Mal für den KAC am Eis, dabei gelangen ihm 53 Scorerpunkte. Auch 83 Länderspiele hat er bereits am Buckel.