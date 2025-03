Der KAC feiert in der win2day ICE Hockey League in Halbfinal-Spiel 3 gegen die Black Wings Linz einen 5:2-Heimsieg. Damit liegen die Kärntner in der best-of-seven-Serie nun mit 2:1 voran.

Dem Rekordmeister gelingt ein Traumstart in die Partie. Thimo Nickl besorgt per Blueliner die schnelle 1:0-Führung, der Puck geht durch die Beine von Linz-Keeper Rasmus Tirronen ins Netz (5.).

Die Kärntner halten den Offensivdruck aufrecht und dürfen erneut jubeln. Matt Fraser verwertet ein Obersteiner-Zuspiel nur drei Minuten danach zum 2:0 (8.). Auch in der Folge geben die Heimischen weiterhin klar den Ton an.

KAC in allen Belangen deutlich überlegen

Die Linzer finden hingegen kaum Lösungen, um sich Großchancen zu erarbeiten. Außerdem ziehen die Stahlstädter zu viele Strafen, Andreas Kristler sogar zwei Strafen binnen 2:25 Minuten. Daniel Obersteiner nutzt die zweite Strafzeit aus und trifft nach einem Herburger-Assist zum 3:0 (36./PP).

Kurz vor der zweiten Drittelpause netzt KAC-Kapitän Thomas Hundertpfund zur komfortablen 4:0-Führung (40.). Nick Petersen führt das Schützenfest mit dem 5:0 gnadenlos fort (46.). Zu diesem Zeitpunkt steht Thomas Höneckl im Linzer Tor, der ÖEHV-Goalie wird für das dritte Drittel gebracht.

Die Black Wings können mit Fortdauer des Schlussabschnitts noch für Ergebniskosmetik sorgen. Shawn St-Amant (50./PP) und Julian Pusnik (53.) bringen die Linzer in der Schlussphase auf die Anzeigetafel.

Bereits am Dienstag folgt Spiel 4 in Linz (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

