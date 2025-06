Die Pioneers Vorarlberg verlängern die Verträge von Oskar Maier und Marlon Tschofen.

Maier hat seine beste Saison in der win2day ICE Hockey League hinter sich. Dem 23-jährigen Oberösterreicher gelangen in seinem zweiten Jahr in Feldkirch 20 Scorerpunkte (acht Tore, zwölf Assists) bei 48 Einsätzen.

Die Pioneers loben den dreimaligen ÖEHV-Stürmer in den höchsten Tönen: "Oskar lebt Professionalität vor. Er bringt Tempo, denkt das Spiel schnell, arbeitet hart - und er will mehr. Genau dieses Mindset brauchen wir."

Darüber hinaus arbeiten die Pioneers weiterhin mit Tschofen zusammen. Der ebenfalls 23-jährige Angreifer erzielte in seiner ersten ICE-Saison sechs Scorerpunkte in 46 Partien.

Die Zuschauer-Magnete der ICE Hockey League 2024/25