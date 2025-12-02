Sensations-Comeback von Serena Williams kündigt sich an

Plant die erfolgreichste Tennisspielerin der Geschichte ein sensationelles Comeback?

Zumindest hat die US-Amerikanerin Serena Williams die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) darüber informiert, dass sie wieder in den internationalen Doping-Kontrollpool aufgenommen werden möchte.

Entsprechende Medienberichte bestätigte Adrian Bassett, ein Sprecher der ITIA, dem Portal "The Athletic". Williams hat mehr als drei Jahre kein offizielles Match bestritten.

"Ich weiß nicht, ob dies bedeutet, dass sie zurückkehrt oder sich nur die Option offen hält." Er könne aber sagen, dass Williams wieder im Testpool sei.

Mixed-Start bei den US Open?

Das Portal spekuliert, dass eine Rückkehr der 44-jährigen Williams für das Mixed bei den US Open in New York im nächsten Jahr die wahrscheinlichste Option sei. Bei dem zweitägigen Wettbewerb werden Wildcards verteilt,

Williams' Start würde dem nicht unumstrittenen Event einen großen Schub geben.

Ein Comeback der 23-fachen Grand-Slam-Turniersiegerin bei einem offiziellen Turnier ist theoretisch erst nach sechs Monaten im Testpool möglich. Serena Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennis-Bühne verabschiedet, knapp ein Jahr später bekam sie ihr zweites Kind.

Schwester Venus ist 2026 auf der Tour

Ihre ein Jahr ältere Schwester Venus Williams hat bereits für die kommende Tennis-Saison geplant. Die siebenfache Grand-Slam-Turniergewinnerin wird beim Turnier in Auckland in Neuseeland vom 5. bis 11. Jänner antreten.

Das Turnier dient der Vorbereitung auf die Australian Open (12.1. bis 1.2.). Die US-Amerikanerin war im vergangenen Sommer nach rund 16 Monaten Turnier-Pause auf die Tour zurückgekehrt.

Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.