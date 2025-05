Graz99ers angeln sich dänischen WM-Defender

Interessanter Neuzugang bei den Graz99ers!

Wie die Steirer am Dienstag in einer Aussendung bekanntgeben, konnte man sich die Dienste von Defender Anders Koch sichern und sich so geballte Defensivpower in den "Bunker" holen.

Der 27-Jährige Däne ist aktuell bei der Eishockey-A-WM in seiner Heimat im Einsatz und hat heute gegen Deutschland die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale (ab 20:20 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

In der abgelaufenen Saison stand Koch, der bereits mit 15 Jahren bei Esbjerg in der zweiten dänischen Liga im Lineup auftauchte, bei Kiekko-Espoo in der finnischen Liga unter Vertrag.

"Zenit noch lange nicht erreicht"

Nach seiner ersten Station im Ausland geht das internationale Abenteuer für den Defender nun in der win2day ICE Hockey League weiter.

"Mit Anders kommt ein interessanter Bursche nach Graz. Er ist läuferisch hervorragend und kann die Scheibe richtig gut nach vorne bringen. Wir erwarten uns daher vor allem in unserem Aufbauspiel einen weiteren großen Schritt. Das Umschaltspiel wird immer wichtiger, genau dort wird Anders unserem Team enorme Impulse geben können. Das hat er auch auf internationaler Bühne und letzte Saison in der finnischen Liga mehrfach gezeigt. Seinen Zenit hat Anders noch lange nicht erreicht – ich bin überzeugt, dass er bei uns unter der Führung von Harry Lange seine nächsten Schritte vorwärts machen wird", so Sportdirektor Philipp Pinter.

Auch Koch zeigt sich über den Wechsel in die Murstadt erfreut: "Ich bin sehr stolz und glücklich, künftig das Trikot von Graz zu tragen. In Gesprächen mit meinen dänischen Nationalmannschaftskollegen habe ich ausschließlich Positives über die Stadt und den Verein gehört – das hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich komme mit großen Ambitionen nach Graz und möchte mithelfen, dass wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen und ganz oben mitmischen."

