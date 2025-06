Fix! Pioneers Vorarlberg stellen neuen Headcoach vor

Die Pioneers Vorarlberg präsentieren ihren neuen Headcoach!

Nach dem Abgang von Dylan Stanley in die Schweiz zum HC Davos wird Johannes Nygård neuer Headcoach bei den Feldkirchern, die damit für Klarheit auf der obersten Position im Trainerstab sorgen.

Der 31-jährige Finne kennt das Eishockeyteam aus Feldkirch bestens, assistierte er doch unter Stanley bereits in den vergangenen zwei Jahren.

Eingespieltes Duo geht in neue Saison

"Johannes hat in den letzten zwei Saisonen sehr intensiv mit dem Team gearbeitet und insbesondere unsere Defensive strukturiert und weiterentwickelt. Er kennt das System, die Spieler, die Liga – und hat sich diese Chance redlich verdient", freut sich die Führungsspitze der Vorarlberger.

Als Assistant-Coach bleibt der 39-jährige US-Amerikaner Steven Birnstill, der in Feldkirch acht Jahre als Spieler agierte, den Vorarlbergern erhalten.

Auch Nygård ist über die Fortsetzung der Zusammenarbeit erfreut, wie er sagt: "Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr über die Möglichkeit, hier in Feldkirch die Rolle als Cheftrainer übernehmen zu dürfen. In Dylans Fußstapfen zu treten ist eine große Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit den Spielern und dem restlichen Trainerstab auf der Identität aufbauen können, die wir in den letzten Jahren geschaffen haben und unsere Spieler weiterhin bei ihrer Entwicklung unterstützen können."

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025