BWL-Headcoach Lukas: "Müssen uns neue Ziele stecken"

Mit dem Erreichen des Semifinals der win2day ICE Hockey League haben die Black Wings Linz einen großen Meilenstein in der Rückkehr zu alter Stärke gemeistert.

Die Stahlstädter fixierten mit dem 3:2-Erfolg nach Overtime im alles entscheidenden Game seven über die Graz99ers den erstmaligen Halbfinal-Einzug nach einem halben Jahrzehnt und treffen nun auf Grunddurchgangssieger KAC, mit dem ein harter Brocken auf die Oberösterreicher wartet.

Für Headcoach Philipp Lukas ist jetzt erstmal ein erstes großes Saisonziel verwirklicht, wie er sagt: "Es war eines unserer Saisonziele den nächsten Schritt zu machen und unsere Saison zu verlängern. Das haben wir geschafft, darüber sind wir überglücklich."

Voller Fokus auf das Halbfinale

Für den weiteren Saisonverlauf müsse man nun die Anforderungen an sich selbst neu evaluieren:

"Wir haben von Anfang an darüber gesprochen, dass es unser Ziel ist, direkt in die Playoffs zu kommen. Dann mussten wir umblättern und neue Ziele stecken, was wir auch getan haben. Nach dem Ziel, die erste Runde zu überstehen, gilt es jetzt wieder neue Ziele zu stecken, denn wir haben nicht viel Zeit."

Den Triumph über die 99ers dürfe man zwar auskosten, jedoch nicht überbewerten: "Was gestern passiert ist, war großartig. Nichtsdestotrotz muss das bereits heute hinter uns liegen, denn morgen wartet mit Spiel eins in Klagenfurt eine schwierige Aufgabe auf uns, auf die wir uns physisch und mental bestmöglich vorbereiten müssen."

KAC für Lukas "nicht umsonst Sieger des Grunddurchgangs"

Hinsichtlich der Form der "Rotjacken" glaubt Lukas jedenfalls nicht an Zufälle. In der Mannschaft des KAC sieht er eine eingeschworene Truppe:

"Der KAC wurde nicht umsonst Sieger des Grunddurchgangs. Sie sind eine Mannschaft, die mit sehr viel Tempo spielt, ein aggressives Forechecking fährt und offensiv große Qualität hat. Sie sind eine sehr komplette Mannschaft, die ihre Stärken hat. Nichtsdestotrotz muss der Fokus auf uns liegen, um morgen ein gutes Spiel abzurufen."

ICE-Playoffs: Das Power Ranking vor dem Halbfinale